Le Strade del gusto: risotto alla zucca con amaretti e mostarda di mele cotogne

Per la puntata di settembre, lo chef Matteo Scibilia (Osteria della Buona condotta, Ornago) e la food blogger Patrizia Rimoldi propongono un risotto tipicamente autunnale. Zucca, amaretti e mostarda di mele cotogne, un connubio di sapori che incanterà. Lo chef sa che, per la buona riuscita di un risotto, bisogna seguire delle regole importanti: leggete bene la ricetta e guardate anche il video per scoprirli.

Ingredienti per 2 persone

Per il brodo:

2 carote

1 gambo di sedano

1 cipolla

olio evo

sale

Per il risotto:

150 g di riso carnaroli

80 g di burro

mezzo bicchiere di vino bianco

100 g di zucca

3 cucchiai di parmigiano

sale

PROCEDIMENTO

1- Per prima cosa preparare il brodo vegetale. È una fase fondamentale: è l’ingrediente che contribuirà all’ottimo sapore finale. Per prepararlo, tagliamo le verdure grossolanamente e facciamole caramellare in una padella con dell’olio extravergine di oliva. Quando avranno preso un colorito appena scuro potete metterle in una pentola piena di acqua tiepida e fare cuocere il tutto per almeno 30 minuti.

*

*

2- Mentre il brodo cuoce potete passare alla preparazione della zucca. Tagliatela a cubetti e fatela cuocere in una padella antiaderente assieme ad un filo di olio extravergine. Una volta cotta frullatela con un tradizionale minipimer.

*

*

3- Ora potete procedere con il risotto vero e proprio. Mettete in una pentola il burro, lasciandone da parte circa 20 grammi che vi serviranno per la mantecatura. Una volta che il burro è quasi sciolto aggiungete il riso, mescolate e aggiungete anche il vino bianco: questo è il processo della tostatura dove il grasso ricopre ogni chicco proteggendolo. Quando non sentirete più l’odore del vino il procedimento è terminato, potrete dunque procedere con la cottura aggiungendo il brodo poco alla volta. Verso la fine aggiungete il burro e la zucca per la mantecatura. Una volta cotto, spegnete il fornello e aggiungete il parmigiano.

*

*

*

*

*

*

Prima di servire, sopra il risotto sbriciolate gli amaretti e posizionate la mostarda di mele cotogne.

*

*

Il vostro risotto è pronto.

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

