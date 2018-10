Le Strade del gusto: muffin di torta paesana La VIDEORICETTA - In Brianza la regina dell’autunno è la torta paesana. La food blogger Patrizia Rimoldi per la ricetta di ottobre delle Strade del gusto ne propone una versione un po’ nuova. Un’idea regalata dall’attore brianzolo Luca Furlani.

In Brianza la regina dell’autunno è la torta paesana. La food blogger Patrizia Rimoldi per la ricetta di ottobre delle Strade del gusto ne propone una versione un po’ nuova. Un’idea regalata da Luca Furlani, attore brianzolo, che l’ha accompagnata ai fornelli nella video-ricetta. Con un consiglio goloso e personale.

Furlani si vedrà presto in televisione: a breve andrà infatti in onda una serie tv su Rai 1 che lo vede impegnato in un ruolo misterioso con Claudio Amendola. Chiacchierando ha svelato la sua rivisitazione della torta paesana per gli amici. «E io ho subito pensato di metterlo alla prova». Luca ha anche proposto la sua personale aggiunta di mele e cioccolato fondente a pezzi, una vera bontà.

INGREDIENTI PER 12 MUFFIN

200 g di pane raffermo

1/2 litro di latte

100 g di zucchero

100 g di cioccolato fondente

60 g di amaretti

50 g di pinoli

40 g di cacao amaro in polvere

2 uova

2 mele

PROCEDIMENTO

1) Per prima cosa tagliare il pane e metterlo nel latte per lasciarlo ammorbidire. Lasciarlo così per almeno 2 ore, se passa di più meglio ancora.

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 2

2) Una volta trascorso il tempo frullare il composto con il minipimer, aggiungere le uova, il cacao amaro in polvere e lo zucchero. Poi mescolare bene il tutto.

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 3

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 4

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 5

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 6



3) Aggiungere i pinoli e sbriciolare gli amaretti all’interno dell’impasto, poi lavorarlo ancora per amalgamare bene.

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 7



4) Infine tagliare a cubetti le mele e anche il cioccolato, poi aggiungerli all’impasto e mescolare ancora. Inserire i pirottini nella teglia per muffin e riempirli fino al bordo.

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 8

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 9

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana 11

5) Cuocere per circa 30 minuti a 180 gradi e lasciare raffreddare bene prima di servire.

Le Strade del gusto: muffin di torta paesana alla maniera di Luca Furlani

