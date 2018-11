Le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi La VIDEORICETTA - Una bella ricetta autunnale per l’appuntamento di novembre con la rubrica Le Strade del gusto. La food blogger Patrizia Rimoldi propone il pasticcio di carne con funghi, una torta salata a base di carne macinata con un ingrediente speciale a cui contribuiscono i Frati birraioli di Cesano Maderno.

Il pasticcio di carne è un’irresistibile torta salata in cui la carne macinata saltata in padella con i funghi è racchiusa da un croccante involucro di pasta brisè. Abbiamo voluto prendere ancora più sfiziosa la ricetta aggiungendo alla carne macinata anche una riduzione di panna alla birra, una vera e propria goduria per il palato e una ricetta ideale per i giorni di festa.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

500 g di pasta brisé

500 g di carne macinata

250 g funghi

2 bicchieri di birra scura

70 g panna

2 carote

1 gambo di sedano

1 cipolla

olio evo

sale e pepe

PROCEDIMENTO

1) Per prima cosa preparate il soffritto: tagliare a piccoli pezzi le carote, il sedano e la cipolla che dovrete fare saltare in padella con dell’olio extravergine di oliva.

le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 1



le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 2

(Foto by Chiara Pederzoli)

Tagliate poi i funghi già puliti ed aggiungeteli al soffritto una volta che le verdure saranno dorate. Fate cuocere il tutto per circa 15 minuti a fuoco vivo.

le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 3



le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 4

2) Aggiungete nella padella la carne, il sale ed il pepe. Intanto che questa cucinerà per circa 10 minuti preparate la riduzione alla birra. In un pentolino versate la panna e la birra e lasciate scaldare per circa 5 minuti, poi versate il tutto nella carne.

le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 5



le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 6



le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 7

3) Stendete in una taglia la pasta brisè che avrete diviso in 2 dischi, aggiungete la carne e coprite con il secondo disco. Fate cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti.

le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 8

le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi - 9

le Strade del gusto: il pasticcio di carne con funghi



LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

