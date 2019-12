Le Strade del Gusto di Natale: Cotechino, lenticchie e polenta su crema alla birra artigianale La VIDEORICETTA - Cotechino, lenticchie e polenta su crema alla birra artigianale per la ricetta di Natale della rubrica Le Strade del Gusto della food blogger Patrizia Rimoldi.

Il cotechino, le lenticchie e la polenta, sono portate ricche di gusto e tradizione nelle tavole delle feste delle famiglie italiane. Questa puntata voglio proporvi una rivisitazione dell’impiattamento di questa classica ricetta, aggiungendo anche quel tocco in più dato dalla crema alla birra artigianale.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 cotechino

300 g di lenticchie

carota, sedano, cipolla, rosmarino

500 g di polenta

100 g di panna da cucina

50 g di formaggio

150 ml di birra

olio extravergine di oliva

sale e pepe

PROCEDIMENTO

1) Per prima cosa ho bucherellate il cotechino, per evitare che scoppi durante la cottura, poi avvolgetelo nella carta stagnola e cuocetelo immerso in acqua bollente per almeno un’ora e mezza.

2) Nel frattempo potete fare la polenta, mettete a bollire l’acqua, quando bolle, aggiungete il sale e la polenta a pioggia, poi fate cuocere il tempo necessario. Una volta cotta, stendetela su un piano e fatela raffreddare. Quando è fredda, potete copparla con il coppapasta e ricavare le porzioni che vi servono.

3) Per la cottura delle lenticchie, mettete in una pentola la carota, il sedano e la cipolla, aggiungete l’olio extravergine di oliva e, una volta soffritto il tutto aggiungete le lenticchie e un po’ di acqua. Lasciate cuocere per 30 minuti.

4) Come ultima cosa preparate la crema alla birra, mettete dell’olio una una padella, aggiungete la panna, il formaggio e in fine la birra. Lasciate rapprendere per qualche minuto.

5) Servite stendendo la crema su un piatto da portata, appoggiatevi sopra il disco di polenta, le lenticchie e in fine il cotechino. Spolverate con il pepe e buon appetito!

LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

