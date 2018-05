Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rotolo al cacao con le fragole senza glutine e senza lattosio La VIDEORICETTA - La ricetta di maggio della rubrica La salute in tavola è dedicata alle intolleranze alimentari. La food blogger Patrizia Rimoldi con il Rotolo al cacao con le fragole senza glutine e senza lattosio si rivolge a chi ne soffre, ma non solo.

Questo mese la rubrica è dedicata alle intolleranze alimentari, nello specifico, quella al glutine e quella al lattosio, ovvero le due intolleranze più diffuse. Come ricetta ho preparato un delizioso dolce adatto anche a chi ne soffre, ma non solo.

INGREDIENTI:

150 g di zucchero

40 g farina di riso

35 g fecola di patate

35 g di cacao amaro in polvere

5 uova

500 g di panna senza lattosio

succo di limone

zucchero a velo

250 g fragole

PROCEDIMENTO:

1. Per prima cosa dovete preparare la pasta biscotto, dividete gli albumi dai tuorli, mettete quest’ultimi nella planetaria e montateli insieme a 100 grammi di zucchero. Una volta terminato, metteteli da parte e montate i bianchi, quando iniziano a diventare spumosi, aggiungete il rimanente zucchero.

2. Unite i bianchi montati a neve con i tuorli, incorporate la fecola di patate, il cacao e la farina di riso setacciandole, mescolate molto piano, dall’alto verso il basso con un movimento circolare, per non smontare il composto. Stendete poi tutto sulla placca da forno ricoperta di carta forno, cercate di formare un rettangolo regolare, poi cuocete a 180 gradi per circa 10 minuti.

3. Tagliate le fragole a piccoli pezzi e cospargetele con il succo di un limone, poi montate la panna senza lattosio. Ed ora è il momento di formare il vostro rotolo: staccate la carta forno dalla pasta biscotto e posizionatela di nuovo sopra, poi stendete la panna, aggiungete le fragole ed arrotolate aiutandovi sempre con la carta forno sottostante. Prima di servire consiglio di tenere il rotolo in frigorifero per 1 ora. Per decorare potete cospargere con zucchero a velo.

Il risultato finale.

LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

