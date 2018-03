Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione La VIDEORICETTA - Ospite speciale della puntata di marzo della Salute in tavola, la sesta della rubrica della food blogger Patrizia Rimoldi, è lo chef Maurizio Alari: sua la ricetta della Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione.

Ospite speciale della puntata di Marzo della rubrica La Salute in tavola è lo chef Maurizio Alari. Nella cucina di Regalcasa ha portato una delle sue meravigliose ricette: la piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce. Più che una ricetta è stata una scoperta, la scoperta di come un olio aromatizzato allo zenzero possa dare quel tocco irresistibile al pesce, e la scoperta di come siano buone e delicate le patate dolci arancioni.

È un piatto salutare per il fegato, soprattutto per la presenza di pesce e zenzero. Fornisce Omega tre, vitamine e aiuta a depurare.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

2 piovre da 300 g

500 g di patata dolce arancione

50 g di zenzero

1 scalogno

brodo vegetale

olio extravergine di oliva

sale e pepe

PROCEDIMENTO

1. Come prima cosa cuocere la piovra in abbondante acqua non salata per circa 40 minuti da quando prende bollore.



La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 1



2. Mentre la piovra cuoce, procedete con gli altri passaggi. Cominciate con il pelare e tagliare lo scalogno, poi mettetelo ad appassire in una padella insieme all’olio extravergine di oliva. Nel mentre pelate bene le patate dolci arancioni e, dopo averle lavate tagliatele a piccoli pezzi. Aggiungerle nella padella dove sta cuocendo lo scalogno, bagnatele con il brodo vegetale, salate e pepate. Lasciate cuocere circa 15 minuti fino a che la patata non avrà raggiunto una consistenza morbida. Quando saranno pronte frullatele con un frullatore ad immersione ed aggiustate se necessario con il brodo, fino ad ottenere una purea bella cremosa.

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 2

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 3

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 4

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 5

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 6

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 7





3. Frullate o grattugiate poi lo zenzero e mettetelo a scaldare in una padella insieme a dell’olio extravergine di oliva, una volta caldo aggiungete la piovra tagliata a pezzetti, fate saltare circa 2 minuti e la vostra portata sarà pronta da impiattare. Distendete la purea in un piatto, mettetevi sopra la piovra e cospargete con l’olio aromatizzato allo zenzero che è rimasto nella padella.

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 8

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione - 9

*

La salute in tavola: Piovra saltata allo zenzero con purea di patata dolce arancione

LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA