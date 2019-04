La Salute in tavola: Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare La VIDEORICETTA - Una ricetta anti-ansia nell’appuntamento di marzo con la rubrica La Salute in tavola. La food blogger Patrizia Rimoldi con il cuoco Giuseppe Larosa di Navapesca presenta la Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare.

Argomento del mese di marzo della rubrica La Salute in tavola sono tutti i cibi che aiutano ad alleviare i sintomi dell’ansia. L’ingrediente principale dunque è l’alga di mare, alimento con effetti benefici per combattere questo diffuso disturbo. La triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare è una ricetta molto sana perché prima di tutto contiene un pesce molto ricco di omega tre e ed è preparato con una cottura a bassa temperatura con la tecnica del sottovuoto, quindi il pesce non perde le sue qualità nutrizionali.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 triglie

500 g pomodoro ciliegino

200 g lattuga di mare

30 g polvere di cioccolato di Modica

100 ml olio di semi

2 rametti di pino

1 porro

Olio extravergine di oliva

Sale

Acqua di mare

PROCEDIMENTO

1) Per preparare l’olio al pino, prendete i rametti di pino e metteteli in un sacchetto del sottovuoto per la cottura insieme all’olio di semi. Cuocete il tutto in una pentola con dell’acqua a 80 gradi per circa 20 minuti. Per far mantenere la temperatura all’acqua dovrete avere l’accortezza di spegnere e riccendere il fornello quando necessario. Mettete la lattuga di mare in acqua per circa 30 minuti per farla rinvenire

2) Dopo aver pulito e tagliato i filetti di triglia metteteli a marinare nell’acqua di mare per circa 1 ora. Poi senza scolarli del tutto poneteli nei sacchetti del sottovuoto per la cottura a bassa temperatura e cuoceteli a circa 46 gradi per 15/17 minuti.

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 1



*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 2

*

3) Per preparare il coulis di pomodoro tagliate finemente il porro e fatelo appassire nell’olio extravergine di oliva, poi aggiungete i pomodorini ciliegini tagliati in 4 parti e fate cuocere il tutto per circa 15 minuti. Trascorso il tempo tritate tutto con un frullatore a immersione e passate nel colino per eliminare le bucce residue.

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 3

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 4

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 5

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 6

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 7

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 8



4) Servite mettendo nel piatto il coulis, adagiate sopra i filitti, l’alga di mare, irrorate con l’olio al pino e cospargete leggermente con il cioccolato di modica.

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare - 9

*

Triglia con coulis di pomodoro e lattuga di mare

LA VIDEORICETTA



Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

