La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero La VIDEORICETTA - L’autunno è la stagione dei primi malanni da raffreddamento e, soprattutto nel caso di una stagione ballerina come quella 2018, è importante pensare di proteggersi. Anche a tavola. Ecco perché ’ingrediente speciale della puntata di ottobre della rubrica La salute in tavola di Patrizia Rimoldi è lo zenzero.

Per il mese di ottobre La Salute in tavola presenta una ricettina leggera e davvero sfiziosa. L’ingrediente speciale è lo zenzero, perché l’argomento della puntata è il rinforzo del sistema immunitario e lo zenzero appunto è uno tra gli alimenti che aiuta a proteggere dai malanni invernali. Al fianco di Patrizia Rimoldi nella preparazione della tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero c’è Giuseppe Larosa, formidabile cuoco della Navapesca.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

8 Seppie

200 g Pane grattugiato

100 g Pomodori secchi

Capperi

Olio extravergine di oliva

3 Limoni

50 g Zenzero

200 g Zucchero

Pistacchi

PROCEDIMENTO

1. Per prima cosa iniziate a preparare la confettura: mettete a bagno i limoni tagliati a fette in acqua fredda per almeno 2 ore, in modo che possano rilasciare nell’acqua il loro caratteristico sapore amaro. Trascorso il tempo metteteli in una padella antiaderente ben calda insieme a un pochino di acqua, aggiungete lo zucchero e fate cuocere per circa 30 minuti. Lasciate poi raffreddare.

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 1

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 2

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 3

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 4

2. Poi pulite la seppia togliendo testa, osso, interiora e pelle. Per meglio capire la procedura guardate la video ricetta. Poi mettete le seppie a cuocere per circa 5 minuti in acqua bollente, trascorso il tempo scolatele e lasciatele raffreddare.

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 5

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 6

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 7

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 8

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 9

3. Iniziate la preparazione del ripieno tagliando finemente i pomodori secchi sottolio e i capperi, poi mettete il tutto nel pane grattugiato. Aggiungete l’olio extravergine e mescolate. Riempite delicatamente le seppie, posizionatele sulla carta forno e cuocetele per circa 15 minuti a 200 gradi.

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 10

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 11

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 12

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 13

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 14

4. Ora potete preparare il piatto: sminuzzate dei pomodori secchi e poneteli alla base, poi ponetevi sopra le seppie tagliate e finite il piatto con la confettura e i pistacchi che avrete precedentemente sminuzzato a coltello.

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 15

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero - 16

La Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero

LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

