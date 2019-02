La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto La VIDEORICETTA - Protagonista della puntata della Salute in tavola è il bergamotto. La food blogger Patrizia Rimoldi e il cuoco Giuseppe Larosa di Navapesca hanno preparato la millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto.

La ricetta di questo mese è tanto profumata quanto salutare. Con Giuseppe La Rosa, il cuoco della Nava Pesca abbiamo preparato i filetti di orata in modo alquanto originale. L’ingrediente che ha fatto da padrone alla ricetta, dopo l’orata, è stato sicuramente il bergamotto che, con il suo succo ha donato un sapore davvero speciale al piatto. Protagonista di questa puntata, il Bergamotto di Reggio Calabria, è utilizzato oggi in moltissime preparazioni in cucina, per il suo sapore e anche per il suo contributo, appurato da studi scientifici, a tenere pulite le nostre arterie, è insomma un vero toccasana per il cuore.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 filetti di orata

100 ml succo di bergamotto di Reggio Calabria

200 g di spinacino fresco

Lamelle di mandorle

Olio extravergine di oliva

Sale

Germogli per decorare

PROCEDIMENTO

1) Come prima cosa dovete pulire l’orata e tagliare i filetti. Nel frattempo mettete a bollire l’acqua dove dovete sbollentare gli spinaci per circa 2/3 minuti. Trascorso il tempo metteteli a raffreddare in acqua e giaccio per mantenere un colore bello verde lucente.

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 1

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 2

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 3

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 4

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 5

Poi frullateli con un frullatore a immersione aggiungendo a filo dell’olio extravergine di oliva.

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 6

2) In una padella con un po’ di olio mettete a cuocere i filetti di orata 5 minuti per lato, poi poneteli in una teglia e ricopriteli con le lamelle di mandorla. Cuoceteli al forno per circa 5 minuti a 180 gradi.

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 7

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 8

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 9

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 10



3) Nel frattempo preparate l’emulsione di bergamotto unendo l’olio extravergine di oliva e il succo di bergamotto in percentuale di 2 a 3, due parti di succo di bergamotto su tre di olio. Aggiungete anche un pizzico di sale fine.

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 11

4) Una volta tolti i filetti dal forno, adagiateli sulla crema di spinacino, alternando a strati, l’orata con la crema. Infine abbiamo decorato con germogli e zeste di bergamotto.

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 12

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 13

(Foto by Chiara Pederzoli)

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 14

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 15

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto - 16

La Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto

LA VIDEORICETTA

