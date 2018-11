La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola La VIDEORICETTA - La Salute in tavola della food blogger Patrizia Rimoldi per novembre propone la ricetta del filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola. Sana, leggera e molto sfiziosa che potrebbe essere adatta anche per il menù di Natale.

La Salute in tavola di novembre propone la ricetta del filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola. Sana, leggera e molto sfiziosa che potrebbe essere adatta anche per il menù di Natale. Protagonista un pesce ricco di omega tre e proteine, con un basso contenuto in grassi.

L’ombrina è una tipologia di pesce molto gustosa e ricercata, che si può cucinare in vari modi e si abbina piacevolmente a molti ingredienti, per la preparazione di piatti gustosi e salutari. È un ingrediente adatto a tutti i tipi di dieta e come molte altre specie di pesci, è consigliabile mangiarla non solo perché è buona, ma perché le sue carni apportano molte sostanze benefiche per l’organismo umano in maniera completamente naturale. Infatti, l’ombrina è ricca di omega tre e proteine, ma ha un basso contenuto in grassi. In particolar modo, possiede importanti sali minerali quali lo zinco, il fosforo e il rame. Contiene pochissime calorie, quindi può essere consumata in abbondanza.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

1 kg di ombrina

500 g di funghi porcini

germogli di barbabietola

prezzemolo

vino bianco

olio extravergine di oliva

sale

PROCEDIMENTO:

1) Per preparare questa ricetta il consiglio è di acquistare in pescheria i filetti di ombrina già puliti e spinati.

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 1

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 2

Per prima cosa dovete pulire e tagliare i funghi porcini, poi scaldate dell’olio extravergine in una padella antiaderente e metteteli a cuocere aggiungendo del sale e del prezzemolo. Appena avranno preso a sfrigolare, sfumate con un po’ di vino bianco.

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 3

Lasciateli cuocere per circa 15 minuti e poi metteteli da parte.

2) In un altra padella fate scaldare un cucchiaio di olio extravergine di oliva e, una volta caldo, fate cuocere l’ombrina circa 3 minuti per lato. Una volta cotta incorporate i funghi porcini, aggiustate di sale e fate cuocere tutto per altri 2/3 minuti.

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 4

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 5

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 6

(Foto by Chiara Pederzoli)

3) Una volta fatto, impiattate aggiungendo delle verdure a piacere appena sbollentate e ricoprite tutto con i germogli di barbabietola.

La Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola - 7





LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

