La Salute in tavola: Cuore di merluzzo (a bassa temperatura) su crema di zucca

La VIDEORICETTA - Protagonista della ricetta di ottobre della Salute in Tavola è la zucca, tipico ortaggio dell’autunno. Accompagna il merluzzo, che con la cottura sottovuoto a bassa temperatura è toccasana per la salute. Il tutto per un piatto stuzzicante.