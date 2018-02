La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante

Gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante La VIDEORICETTA - Per la puntata numero 4 della rubrica la Salute in tavola, la food blogger Patrizia Rimoldi presenta una ricetta che aiuta a tenere controllo la glicemia con l’alimentazione: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante.

Un finger food gustoso e molto sfizioso. La ricetta di febbraio per la quarta puntata della rubrica La Salute in tavola è il Gambero Rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante.

Nella ricetta abbiamo avvolto i succulenti crostacei in una tagliatella di pasta sfoglia, dopo averli intinti nella vinaigrette, e poi li abbiamo cotti nel forno dopo una nebulizzata di acqua di mare per renderli ancora più saporiti. La ricetta ideale per un aperitivo o una cena a base di invitanti stuzzicherie.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

Per la salsa vinaigrette al lime:

6 cucchiai di Olio Extravergine di Oliva

2 cucchiai di succo di lime

quanto basta di sale

Scorza di Lime

Per i gamberi:

20 gamberi rossi di Mazzara

100 g di pasta sfoglia

semi di papavero

acqua di mare

PROCEDIMENTO:

1 - Per prima cosa preparate la salsa vinaigrette, amalgamando con cura tutti gli ingredienti in una ciotolina e mettetela da parte.

2 - Poi passate alla pulizia dei gamberi, togliete la testa e sfilate la parte nera dell’intestino. Con cura togliete il resto del carapace lasciando solo la coda.

*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 1



3 - Tagliate delle striscioline di pasta sfoglia e avvolgete i gamberi, dopo averli intinti nella vinaigrette (se volete un sapore più deciso lasciateli nella salsa per qualche minuto). Posizionateli tutti sulla placca del forno ricoperta di pasta sfoglia e cospargeteli con i semi di papavero. Spruzzate dell’acqua di mare e cuocete per circa 15 minuti a 180 gradi in forno statico.

*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 2



*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 3



*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 4

*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 5



*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 6

*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 7

*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante - 8

*

La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante

La tisana consigliata:

GAVEGA

MORE DI GELSO

CANNELLA

TULSI

ALTEA

MALVA



La salute in tavola: il gambero rosso di Mazara in pasta sfoglia croccante, la tisana

LA VIDEORICETTA

Consigli, idee e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: stradedelgusto(at)gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA