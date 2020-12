Un capodanno speciale con giochi e feste in casa da inventare Giochi di capodanno con plastica fatta dai bambini e tante altre idee per fare festa in casa con i piccoli

Fine anno e Capodanno ai tempi del lockdown. Sembra il titolo di un film, invece sarà quello delle nostre feste di fine 2020 e inizio 2021. Un titolo strano, ma non per questo meno promettente di eventi divertenti. Quindi? Quindi via i musi lunghi e spazio ai sorrisi. Perché? Prima di tutto perché il mondo intero sta vivendo la stessa situazione a causa del Covid, siamo in tanti a non poterci muovere e incontrare amici e parenti come vorremmo. Inoltre, tutti desideriamo un 2021 migliore. È un po’ come se fossimo tutti insieme a festeggiare perché abbiamo gli stessi guai e gli stessi desideri. La festa mondiale potrebbe dunque essere più bella. Prima di tutto, bisogna ricordare che il Capodanno non è uno solo, ma, visto che il mondo è grande, lo si festeggia più volte in relazione ai fusi orari che attraversano le diverse parti del mondo. Quest’anno potrebbe essere quello giusto per curiosare e vedere dove e quando si celebra la fine dell’anno. I primi a festeggiare sono gli abitanti dell’isola di Christmas (isola di Natale, chiamata così perché fu scoperta il giorno di Natale del 1777) nel Pacifico e la prima capitale a fare cin cin è Auckland in Nuova Zelanda, gli ultimi brindisi sono quelli di Honolulu i cui abitanti festeggeranno alle 11 del 1 gennaio 2021 ora italiana.

Cosa possiamo fare?

Se possiamo festeggiare tanti Capodanno anche stando in casa possiamo anche inventarci modi diversi per dire ciao ciao al 2020 e benvenuto 2021. Le maniere per divertirsi sono tantissime e di ogni tipo. Se si vuole essere green si può creare in casa la “plastica naturale” per costruirsi i propri giocattoli di capodanno. A spiegare come ai lettori di Young è Serena Criscuolo che si occupa di animazione scientifica e del planetario della Città della Scienza di Napoli. Serena inventa molti laboratori che si possono seguire anche on line sul sito www.cittadellascienza.it. «Creare la plastica naturale in casa per rispettare l’ambiente e creare i propri giochi è facile - spiega Serena - basta procurarsi un cucchiaino di aceto, 4 cucchiai d’acqua, un cucchiaio di farina di fecola, mezzo cucchiaino di colorante alimentare e delle formine da biscotti. Bisogna prima di tutto fare sciogliere la fecola in un pentolino con l’acqua finchè l’acqua evapora e si forma una pappetta. In questa fase fatevi aiutare da un adulto per non scottarvi col fuoco. Formata la pappetta toglietela dal fuoco e aspettate 2 minuti, poi versatela nelle formine e fatela asciugare. Infine toglietele dagli stampini e la vostra plastica naturale sarà pronta, anche se un po’ diversa da quella solita». Bella idea, vero?L’idea social potrebbe invece essere quella di farvi gli auguri in videochiamata organizzando una gara per il travestimento più bello indossando un cappellino fatto da voi, magari proprio con la vostra plastica naturale. Altra idea, per tirare tardi per aspettare la mezzanotte e brindare all’arrivo del nuovo anno, è quella di trasformarsi in giornalisti e andare a caccia di notizie nella propria casa per creare il proprio giornale di casa, un... casa-news. Come si fa? Si intervistano i componenti della propria famiglia facendo loro domande precise e curiose su argomenti che si preferiscono. Fatto questo , si possono scrivere e disegnare le risposte, oppure vidoregistrarle e trasformarle in un tg-news. Buon anno a tutti!

