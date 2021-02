SiicomeBill: «Sii intelligente e usa internet in modo consapevole» Andrea Nuzzo, inventore di SiicomeBill, racconta a il Cittadino Young come il suo stickman usa: «internet in modo consapevole» anche quando esce dal web

Il 9 febbraio è stato il “Safer Internet Day 2021”, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di internet. Una data fondamentale per lasciare sempre accesa la luce su un tema tanto importante come quello della navigazione sicura in rete per i ragazzi. Lo dice anche Bill, cioè Andrea Nuzzo che è il creatore dello stickman “Sii come Bill”: un milione di follower su Facebook, in cinque anni, e 210mila su Instagram.

Uno che di internet buono se ne intende e che è appena arrivato anche in libreria con il romanzo “Bill esce dal web” (Mondadori, 159 pag., 16,90 euro) che porta Bill nel mondo reale.

Andrea, cosa pensa Bill del “Safer internet day”?

Bill è semplice, ma non banale e per questo giorno estremamente importante dice di non cadere nelle conclusioni affrettate, di non banalizzare l’uso di internet come “problema”, ma di pensare alle opportunità del web e, soprattutto, al concetto di consapevolezza. Sii come Bill, sii consapevole quando usi internet. Noi di Bill sosteniamo il Social Warning (il progetto di Movimento Etico Digitale che lavora per rendere consapevoli ragazzi e genitori, nda) di cui si parla poco nelle scuole. Molti pensano che si debbano solo sensibilizzare i ragazzi, ma spesso, di internet, ne sanno molto meno i genitori e quindi non sanno dare indicazioni, Bill vuole essere abbastanza trasversale e raggiungere tutti, ecco perché il mio libro si rivolge a tutti.

Bill invita sempre a comportarsi bene e piace. Quindi, non è vero che i ragazzi sono attratti solo da chi trasgredisce?

Sì Bill è nato come la mia coscienza. A 19 anni, quando ho aperto la pagina Facebook di Bill, mi sono chiesto, guardando Facebook, perché non ci potesse comportare bene e dire cose giuste e rispettose e nello stesso tempo farsi ascoltare in internet. Vedevo, invece, che la maggior parte dei contenuti erano inutili, violenti e ignoranti. Così è nato Bill.

Tu racconti di come Bill cambi se stesso e gli altri, in bene, in sette giorni e su sette piani di un condominio. Perché sette?

Il numero sette ce l’ho in testa da sempre, è un numero importante. La prima idea è stata dei sette giorni che rappresentano la settimana e visto che Bill, deve creare qualcosa e affrontare qualcosa come il condominio dove tutto è allo scatafascio, ho pensato a sette giorni della Creazione per far capire come sia possibile, anche in poco tempo, risolvere dei problemi. Molti pensano di no, ma in realtà si può fare davvero qualcosa agendo nel giro di poco tempo.

Bullismo, ecologia, rispetto, Bill affronta tanti temi spinosi sempre con il sorriso, come fa?

Alla base del mio meme c’è proprio l’idea di trattare un argomento serio in modo ironico. Nel libro ho portato Bill off line in un altro luogo familiare a tutti.

Volutamente ho ambientato il romanzo tutto all’interno del condominio, nessun riferimento allo spazio esterno, ma dentro tutto ha uno specifico significato metaforico: ascensore, scale, parcheggio, bici, significato metaforico e tutto è intervallato da vignette come ho fatto on line.

Bill dice cose che ci si aspetterebbe di sentire dalla nonna, dai genitori o dai fratelli maggiori e invece è un ragazzo. Come riesce a farsi ascoltare?

Bill butta sempre lì qualche termine molto giovane per fare capire ai ragazzi che non è, e io non sono, molto più grande di loro, altrimenti rischierebbero di annoiarsi. Ho usato bufu o flame per far capire che sono vicino al loro mondo.

Il tuo futuro sarà nel web?

Sì, ho aperto il magazine on line di Bill dove ho coinvolto altri personaggi che, come Bill, usano internet in modo intelligente. Li ho chiamati “unfluencer” e il 90% delle energie le sto incanalando lì, siamo 20 persone in redazione e voglio realizzare un magazine dove far tornare di moda l’intelligenza, ma mi occupo anche di comunicazione digitale. Ora sto scrivendo la tesi della triennale che sarà... su Bill!

Citi tua nonna che ti diceva sii intelligente, ma lo diceva davvero?

Sì, tutte le situazioni che ho inserito sono vere. Mia nonna è stata tra le prime a leggere il libro e per poco non le veniva un infarto nel ritrovarsi nei personaggi di Billona e Billone.n

