Scatta una foto al tuo zainetto per “La traversata” di Ezechiele Francesco D’Adamo nel suo libro “La traversata” racconta il viaggio dello zainetto di un bambino migrato dall’Africa: tu cosa metteresti nel tuo zaino?

Riportare a una mamma lo zainetto del figlio partito da casa per cercare una vita migliore. È la missione che lo scrittore Francesco D’Adamo ha affidato al vecchio Ezechiele, un pescatore dal cuore grande che, dopo una terribile notte nella quale ha assistito al naufragio di un’imbarcazione piena di migranti, decide di fare la traversata che dà il titolo al libro edito da Il Castoro Francesco D’Adamo (154 pag., 14 euro, dai 10 anni).

La sua traversata sarà molto, molto particolare a metà tra sogno e realtà e che diventerà anche il modo, molto reale, per provare a mettersi nei panni dei migranti riempiendo uno zainetto. «Quella che ho scritto è una favola che mescola il reale e la fantasia - dice l’autore Francesco D’Adamo - Ho deciso di raccontare un piccolo gesto di solidarietà apparentemente inutile che invece diventa una medicina per l’anima, perché c’è un Covid dell’anima oltre che fisico e ci rimangono piccoli gesti come quello di Ezechiele che fanno bene».

Ezechiele pare un uomo staccato dalla realtà e, invece, non è affatto così. «Lui è un antieroe e l’ho scelto pensando ai ragazzi delle scuole, ma anche agli adulti perché come protagonista di un romanzo per ragazzi c’è un anziano signore che conserva il bambino che è in lui». Ezechiele prende il largo sulla sua barca per andare a restituire lo zainetto del figlio alla mamma, ma non è solo: «a bordo ha due compagni immaginari, il cane Spaghetti e il nipotino e, nello stesso tempo, ha un contatto stretto con la moglie morta, le parla e la ascolta».

Il tema della morte in questo libro è presente, ma in modo molto rispettoso e per nulla inquietante o traumatico. C’è anche un’isola sulla quale vivono i morti annegati nei naufragi.

«Nel libro - aggiunge l’autore - ho messo anche l’isola che non c’è e che è popolata dagli annegati. È un’isola molto bella, piena di frutta, lussureggiante e i morti non sono arrabbiati, ma ci tengono ad essere riconosciuti e ricordati . Il mar Mediterraneo è un cimitero, noi facciamo finta di non vedere chi ci è morto, ma loro vogliono dire che ci sono e non possono essere ignorati. Ho cercato di trattare la morte in modo più leggero e fiabesco possibile». E lo zainetto? Un oggetto importante che ha dato il via anche a una “gara”: Francesco D’Adamo invita tutti a spedire all’editore Il Castoro una foto con quello che si metterebbe in uno zainetto dovendo partire da casa. «Dei naufragi, quello che mi ha sempre colpito è la quotidianità degli oggetti. I naufraghi hanno le stesse magliette che compriamo noi, le merendine, gli zainetti: dove è la diversità? Per la mia generazione lo zaino era libertà, vacanza, ora è il simbolo dei profughi . Ha preso il posto delle valigie di cartone degli emigrati italiani. Al romanzo ho voluto abbinare progetto per le scuole; mi sono chiesto: se toccasse a me tra 4 giorni di partire per un viaggio che non so dove e cosa mi porterà, cosa metterei nel mio zainetto? La vita passata e quella futura, dovrei fare delle scelte. Il progetto di fotografare il nostro zainetto da fare se dovessimo partire ci obbliga a scegliere. Invito tutti a preparare davvero uno zainetto, fotografarlo e mandare la foto al Castoro che lo metterà sul sito, io ho già preparato il mio zainetto. Così ci piacerebbe comporre una mappa affettiva d’Italia.n

