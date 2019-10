Novità, le Recensioni senza penna su #ilCittadinoYoung: i libri commentati dai bambini Under 6 Il CittadinoYoung,la pagina del Cittadino dedicata ai ragazzi, inaugura la rubrica delle recensioni “Senza penna”: i libri preferiti dai bambini Under 6.

Il CittadinoYoung,la pagina del Cittadino dedicata ai ragazzi, inaugura la rubrica delle recensioni “senza penna”: i libri preferiti dai bambini Under 6. Loro, in genere, non sanno ancora leggere e scrivere, ma sanno perfettamente cosa amano e cosa odiano, quali libri per loro sono belli e quali brutti, quali allegri e quali tristi, quali sono quelli che fanno ridere e quelli che, invece, spaventano.

Quindi? Perché perdere le analisi dei più piccoli, spesso efficaci e perfette nella loro massima sintesi? La pagina Young del Cittadino le vuole valorizzare riservando loro una rubrica al via da giovedì 31 ottobre.

È possibile quindi mandare le recensioni dei bambini all’indirizzo young@ilcittadinomb.it per vederle pubblicate sul giornale.

Il titolo della rubrica è, non a caso, “Recensioni senza penna”. La prima, quella che tiene a battesimo l’iniziativa, nasce dalla lettura che Anita, 3 anni, ha fatto del libro “Forse i topolini mangiano le susine?” di Alessio di Simone. Il giudizio è: «Questo libro mi è piaciuto un po’: è bellissimo!». Efficace e sintetica.

Il libro racconta la storia di un elefante e di come possa essere piccolo come un topolino e ghiotto di susine. L’elefante protagonista nasce minuscolo come un topo e poi diventa grande... più di un elefante. A rappresentare la metamorfosi le illustrazioni di Irene Fioretti. Disegni suggestivi raccontano una vicenda pazza e divertente dove i topolini, le susine e gli elefanti fanno cose straordinarie.

Young Recensioni senza penna libri per bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA