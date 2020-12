Marco Ferrara @Seoul mafia ha lasciato la Brianza per Seoul per raggiungere il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo: ce l’ha fatta e ha centinaia di migliaia di fans

Marco da Carnate è SeoulMafia: idolo k-pop in Corea ilCittadinoYoung ha intervistato Marco Ferrara. È partito 8 anni fa da Carnate per Seoul dove è diventato un idolo del k-pop e dell’intrattenimento.

Marco Ferrara è di Carnate, ma vive a Seoul dove ha coronato il suo sogno: ballare e cantare. Ora è un idolo: nome d’arte Seoul Mafia, e ha appena scritto il libro “Tutta colpa del K-Pop” (DeAgostini, illustrazioni di Ondina, 224 pag., 15,90 euro). Marco ha centinaia di migliaia di fan.

Ciao Marco, piacere di conoscerti, dalla Brianza alla Corea. Dove hai trovato il coraggio?

Ciao, piacere mio! Mi è sempre piaciuto esibirmi e ho sempre avuto una forte passione per la musica e la danza. Alle medie ascoltavo il pop coreano e immaginavo di essere con loro sul palco. A 20 anni mi sono diplomato in teatro musicale e sono cominciate le prime audizioni per talent show coreani in Europa. Ho pensato “se non lo faccio ora, non lo faccio più”. Dopo alcuni fallimenti, a Londra ho passato il primo provino per uno show molto simile a X-Factor, ho vinto un viaggio per Seul. E così la mia avventura è cominciata.

Nel tuo libro inviti a inseguire sempre i propri desideri, ma come si fa?

Scrivendo il libro mi sono sorpreso di quante cose folli avessi fatto. La voglia di farcela era così grande che tutto il resto passava in secondo piano. Amo l’Italia, ma allora non poteva darmi quello che volevo. Abbandonare tutto e tutti per i propri sogni non è facile e può spaventare, ma la paura di vivere una vita che non mi soddisfacesse era molto più grande. Ho imparato che il duro lavoro ripaga e che i fallimenti sono insegnamenti per dare il meglio di te quando la grande occasione arriva.

La società coreana nel tuo libro pare stranissima…

In 8 anni in Corea ho imparato che non esistono culture “strane” o “sbagliate”, ma solo culture diverse. All’inizio mi sembravano tutti pazzi, poi ho capito che dietro ogni cultura c’è una storia che va studiata prima di giudicare. Stando qui, trovo che anche alcuni nostri modi italiani sono molto strani.

Tre consigli ai ragazzi per volersi bene così come si è?

1) Se non crei danno a te stesso o agli altri, quello che ti piace non è MAI sbagliato. Quando ascoltavo k-pop mi vergognavo perché nessun altro lo ascoltava, ma è proprio il k-pop che mi ha fatto raggiungere tanti traguardi: la tua diversità è davvero ciò che ti rende speciale. 2) Non sei solo. A volte ci sembra che nessuno ci capisca e che tutti ce l’abbiano con noi. Invece anche i bulli della scuola sono i primi che non stanno bene con loro stessi. La scuola non è un arrivo, ma una partenza. Concentrati sulle cose che hai, non su quello che non hai in quel momento. 3) Parla. Non tenerti tutto dentro. Se hai delle passioni, condividile. Se hai un problema, parlane e, soprattutto, denuncia le ingiustizie. La violenza fisica o verbale non deve mai essere giustificata e non devi vergognarti di parlarne con qualcuno.

Ti ha voluto anche il Tg1 per spiegare le app coreane anti covid. Un bel riconoscimento. Pensi che il tuo lavoro sarebbe riproponibile in Italia?

A volte mi sento un ambasciatore digitale della Corea in Italia e onorato da proposte così. La Corea mi ha dato tanto e farla conoscere in Italia mi fa sentire un po’ come se io la stessi ripagando. Mi sento però anche molto responsabile, so che quello che dico ha un peso e prima di dire qualsiasi cosa ora ci penso venti volte e cerco di informarmi molto di più di quanto non facessi prima. Mi scrivono ragazzi, madri e nonne! Sono felice di aver trovato un linguaggio universale. Io, avendo 30 anni, mi sento un po’ in mezzo. Sì, lo youtuber lo potrei fare in Italia, ma con altri contenuti per gli italiani. Essere in Corea mi aiuta e continuo ad avere idee e voglia di intrattenere.

Hai spiegato nel libro perché “mafia” nel tuo nome, è così difficile scinderla dagli italiani ?

Qui in Corea siamo conosciuti come un Paese di bellissimi latin lover, che conoscono la moda e le arti. Purtroppo quando un Paese straniero finisce sui giornali o nei tg locali è quasi sempre per brutte notizie e così tra scandali politici e altre notizie non bellissime questa reputazione ce la siamo un po’ giocata. Fino a qualche anno fa mi ritrovavo persone che urlavano “Bunga bunga!” quando scoprivano che ero italiano. E in quei momenti un po’ ti vergogni.

Torni mai a Carnate? Ti manca?

Mi manca l’Italia, ma a Carnate vivono i miei genitori e ho vissuto gran parte della mia vita. Ha un posto speciale nel mio cuore e torno molto volentieri. Negli anni ho organizzato eventi e concerti in Lombardia e non, così torno più spesso e mi faccio odiare un po’ meno dalla mia famiglia. Spero un giorno di riuscire a vivere metà anno in Corea e metà in Italia.

