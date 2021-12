Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’ultimo dell’anno alla Città dei Balocchi di Como con i trenini Rivarossi Una gita fuori Brianza per raggiungere Como dove la Città dei Balocchi è tutta per i bambini e ospita una mostra dei trenini Rivarossi

Como Città dei Balocchi: una lunga tradizione che è un tripudio di luci, giochi, colori, giostre (bruco mela compreso) mercatini d’Avvento e tanto altro. Un modo diverso per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno raggiungendo la città del lago. A Como tra le tante idee, tutte per i bambini, anche una rara mostra al Broletto dei modellini dei trenini Rivarossi. E poi monumenti che si illuminano, il lago che diventa lo sfondo di una grande città che sembra non essere quella del mondo reale, ma della fantasia del Natale e di Capodanno, aspettando la Befana.

