Il Cittadino Young: l’amore non è più lo stesso, i social lo stanno trasformando? Su Il Cittadino Young gli esperti e una coppia di fidanzati discutono dell’influenza che internet esercita sui sentimenti e la realtà quotidiana.

Le relazione di coppia sono state capovolte con l’avvento dei social, che ha portato ad una diminuzione della comunicazione “face to face” tra i partners. Grazie a queste applicazioni si è costantemente in contatto. Le coppie ne risentono sia negativamente che positivamente. Da un lato, la relazione viene ridotta ad un rapporto più virtuale che reale, d’altro, l’uso de i social rappresenta un vantaggio per le relazioni a distanza, in quanto si ha la possibilità di mantenersi in contatto ogni giorno. I social hanno però anche favorito la nascita di nuovi modi di tradire, come il sexting che consiste in uno scambio di messaggi, foto e video a sfondo sessuale. Purtroppo oggi esternare l’affetto al proprio compagno è diventato più raro, come ha dichiarato il sociologo Zygmunt Bauman (morto nel 2017). Siccome è molto facile venire a contatto con nuove persone, spesso i componenti della coppia per controllare il partner creano profili fake. A proposito, è stato intervistato lo psicoterapeuta Domenico Barrilà, che dichiara: «una coppia fondata sul controllo incessante non ha grandi speranze di consolidarsi, chi si inventa espedienti come quelli dei profili fake si sta solo complicando la vita, un’esistenza passata a controllare il proprio compagna è un inferno». Nell’intervista, una coppia di fidanzati, Eleonora e Massimiliano, ha detto che, a causa dei social può esserci il rischio che diminuiscano gli argomenti di cui discutere dal vivo, perché essi sono già stati trattati sui social. Inoltre, i ragazzi riconoscono il fatto che esternare i propri sentimenti nella vita reale è sempre più difficile, in quanto le persone risultano più apatiche. La psicologa, Loredana Cirillo, ha espresso la sua opinione in merito all’influenza dei social sulla vita di coppia. Secondo l’esperta, i social sono lo specchio delle trasformazioni sociali. Loredana Cirillo prosegue dicendo che la vita oggi è virtualizzata e si ha più paura del mondo esterno. I social favoriscono l’espressione dei sentimenti che nella vita reale, faccia a faccia, si avrebbe più pudore ad esprimere; anche se in quest’epoca i sentimenti si esternano meno perché si teme il rifiuto degli altri.

(* hanno collaborato Martina Savinelli e Chiara Viscardi, IV liceo LES, Carlo Porta , Monza)

