La scuola riparte, calma e scienza: parola di Maria Montessori Intervista impossibile al medico e pedagogista che fece della libertà e della scienza le basi del suo metodo educativo

Cara Maria Montessori, ti scrivo da questo mondo per sapere se tu, nel tuo mondo dal quale te ne sei andata 70 anni fa, avresti avuto le idee più chiare di me e saputo cosa sarebbe stato meglio fare in una situazione come quella che stiamo vivendo.

Tu hai lavorato molto sul concetto di libertà dei bambini e di creatività, ma adesso il contagio sta esagerando nel voler essere a tutti i costi protagonista delle nostre vite e limitare proprio libertà e creatività di tutti, bambini inclusi.

Ecco, allora, dai, so che è una domanda impossibile perché tu non sei più qui, ma cosa diresti a chi ha ricominciato la scuola, dopo le vacanze di Natale trascorse a panettone e covid?

Si è ricominciato non senza fatica, non senza proteste, ma con tanta voglia da parte di ritrovarsi insieme, anche per battere, insieme, il virus.

<Sì, è proprio una domanda impossibile da rispondere, ma Maria Montessori avrebbe detto che la libertà dipende dai contesti e il contesto di oggi è di emergenza. Anche lei quando è stata in India è finita in un campo di reclusione e ha vissuto questa situazione che non è di normalità, come quella nostra di oggi>. Chi risponde per conto di Maria Montessori è Teresa Porcella che ha scritto per Editoriale Scienza il libro “Aiutiamoli a fare da soli – Maria Montessori si racconta” (117 pag., 12,90 euro). <Credo che la Montessori, da scienziata, avrebbe ragionato per step: cosa serve per battere il covid? come possiamo non perdere la relazioni che passano per il corpo senso e mani? Lei aveva tanto e ottimo buon senso, oltre che competenze scientifiche, e il buon senso le avrebbe fatto dire di tornare alle relazioni senza perdere il contatto fisico, magari stando all’aperto per non correre rischi di contagiarsi. Sicuri che non lo possiamo fare? Ci sono anche molti modi non impersonali per stare a distanza in sicurezza, ma mi sembra che molte strade non siano state seguite. Il problema è come usiamo il mezzo di emergenza. Vedo molto allarmismo e poca lucidità. C’è esasperazione da una parte e dall’altra, ma bisogna stare attenti al principio universale, la Montessori è stata molto attenta a come l’individuo può essere cosmico, non contro la società, ma pr migliorare la società. Un individuo più sereno fa una società più serena. Lei diceva che l’egoismo sano che c’è in natura garantisce l’ecosistema, ma che quando va oltre diventa disfunzionale. Lei avrebbe detto di tenere distanziamento, di stare attenti e forse avrebbe cercato di capire dove si forza troppo il singolo. Stiamo perdendo il buon senso che diventa forma di non rispetto verso gli altri. Il sistema montessoriano, sempre stato attento al fatto che il singolo deve garantire se stesso nel rispetto degli altri. Il bambino montessoriano ha un solo divieto: impedire a un altro di fare quello che fai tu. La libertà non significa mai schiacciare l’altro. Bisogna accettare io sto attentissimo a non calpestarti e trovo il modo di garantire me stesso. In questo non ci sono norme statali che ci diano capacità di ragionamento che, invece, ci dobbiamo dare da soli, il problema è l’etica. Si sta politicizzando sempre di più sanità, mi piacerebbe che la sanità facesse la sanità, l’etica l’etica e la politica non spostasse sulla sanità ogni responsabilità>.

Teresa Porcella lei racconta di come la Montessori lavorasse per aiutare i bambini a fare da soli. Qual è l’elemento da spiegare subito ai ragazzi per avvicinarli a una figura come la Montessori e affascinarli?

<I ragazzi sono naturalmente affascinati dalla biografia di una donna intraprendente, coraggiosa e visionaria, che ha riservato a sé e agli altri il diritto di sperimentare, commettere errori e riconfigurare ipotesi e soluzioni ai problemi più diversi. Ecco, questa è la cosa che percepiscono immediatamente: “aiutare a fare da soli” significa garantire ai bambini e alle bambine il diritto a un approccio sperimentale alla vita, non solo al sapere. Gli adulti che ti permettono di farlo, sono quelli che ti lasciano fare e sbagliare, dandoti gli strumenti per trovare soluzioni in autonomia>.

Curare corpo e anima, nel libro se ne parla. La pandemia ci ha insegnato che nulla è più importante. Qual è l’elemento di attualità che più la colpita, scrivendo questo libro, nella figura della Montessori?

Gli elementi sono molti. Direi che è attualissimo il senso della battaglia sociale che passa per un modo corretto di comunicare e di essere raccontate. Uso apposta il femminile. Una delle cause principali del grande gap di potere tra uomini e donne è proprio la narrazione del “femminile” fatta dai mezzi di comunicazione. La Montessori che si arrabbia perché ai convegni medici chiama l’attenzione dei giornali in quanto medico donna, giovane, carina ed elegante, lamenta quella stessa distorsione che ancora oggi patiamo: non si parla dei meriti scientifici di una studiosa, ma del suo aspetto fisico...

Non mollare mai e mai dimenticare di fare la pace. Due inviti che anche nella vita dei piccoli (e di tutti) non bisognerebbe mai scordare e la Montessori li ricorda con la sua vita. Questo è un libro che dovrebbero leggere anche gli adulti. C’è un messaggio che, dopo aver scritto questa opera, è importante fare arrivare ai genitori?

Personalmente, non amo mandare messaggi, ma sono convinta che le vite e i pensieri che sono passati per il vaglio della ricerca, diano sempre molto spunti di riflessione e begli impulsi a modificare punti di vista. La vita e l’opera di Maria Montessori ne offrono tantissimi. Uno che credo irrinunciabile è la centralità del bambino nei suoi primi anni di vita per costruire un’umanità pacifica e pacificata. Ecco i genitori non dovrebbero mai pensare di poter dire o fare qualunque cosa quando un bambino è piccolo, perché “tanto non se ne accorge”. I bambini si accorgono, copiano, imitano e introiettano. Non imparano mai perché premiati o puniti, ma per imitazione rispetto a ciò che vedono intorno a loro, fin da piccolissimi. Motivo per cui, Maria Montessori, ha ritenuto che la pace si può costruire solo partendo dell’educazione dei più piccoli e non rivolgendosi solo agli adulti...

