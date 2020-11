#ilCittadinoYoung: torna Fairy Oak, nuove avventure tra mistero e natura La scrittrice Elisabetta Gnone: «Mi sono crogiolata nelle storie delle due streghette». Il Cittadino Young ha intervistato l’autrice di Fairy Oak.

Le sue gemelle streghette hanno un potere straordinario, anzi, ne hanno tantissimi, ma uno speciale è quello di tenere incollati i lettori alle pagine del libro in cui Elisabetta Gnone scrive le loro strabilianti avventure.

Chi è Elisabetta Gnone? Come? Non lo sapete? Ma è una scrittrice che conoscono in tutto il mondo! I suoi libri della saga Fairy Oak, e non solo quelli, da 15 anni viaggiano nel mondo e ora in libreria trovate “La storia perduta” (Salani, 400 pag., 18 euro).

Young: Elisabetta Gnone

Mmm, forse sarebbe meglio dire che i libri di Elisabetta volano, perché la velocità con cui i lettori si tuffano nella vita di Vaniglia e Pervinca, nella bellissima valle di Verdepiano, è più simile a un volo per osservare le vite straordinarie dei personaggi.



Elisabetta, Vaniglia e Pervinca tornano dopo 15 anni con un nuovo libro. Come ti senti?

C’è sempre un misto di incredulità e di emozione quando esce un libro. La ragione per cui si scrivi è sperare di emozionare come ti sei emozionata tu scrivendo, se non ci si emoziona si passa alla noia. Io mi sono divertita tanto.

Come ti è venuta l’idea della Storia perduta?

Ero appena tornata da un bel viaggio fatto con mio marito nel nord Europa, a contatto con la natura sana e rigogliosa; ci era piaciuto tanto e volevo starci ancora un po’, così ho trovato questa scusa, scrivere delle due streghette, perché questa storia è proprio legata alla natura.

Nelle loro avventure mi ci sono crogiolata e con mio marito abbiano cercato le immagini che aiutassero le illustratrici a rendere l’idea della storia.

Le tue storie hanno sempre messaggi importanti. Anche questa?

Le mie storie sono sempre metafore e nascono quando c’è qualcosa che mi frulla nello stomaco e che, come le ali di farfalla, frullano dentro e devo tirare fuori. Può essere qualcosa che mi preoccupa o che mi entusiasma come la natura in Fair Oak.

Tu scrivi e altri leggono. La lettura serve ancora oggi ai ragazzi, o pensi siano stufi di tutto, anche dei libri, perché non si aspettavano altre lezioni a distanza e letture solitarie?

La parola magica è approfondimento; più si conosce e meno si ha paura, meno si è angosciati. Io ho scoperto che, più so, meglio sto e quindi i libri in questo momento sono fondamentali. Quando sei angosciato è difficile stare concentrato, ma più conosci il “nemico” meno lo temi. Mai come oggi serve capire e approfondire, non con un post o un tweet che porta a un appiattimento sconfortante, ma con profondità che oggi manca su qualunque cosa e tema.

Cosa chiedono di più i ragazzi, anche in questo momento strano?

Di essere ascoltati. Alcuni ragazzi sono muti perché hanno perso la speranza di essere ascoltati, fanno poche domande forse perché temono di farle stupide e non interagiscono, ma appena fai capire che qualsiasi loro curiosità è legittima si scatenano: hanno bisogno di ascolto e fiducia, che manca.

Dalla natura che insegnamenti possiamo ricevere?

La pazienza prima di tutto. Il ritmo lo dà lei. Durante il lockdown, mentre ho cominciato a scrivere questo libro, sentivo nelle gemme la vita che pulsava e per me è stato un conforto. Le regole della natura ti guidano ti confortano. n

