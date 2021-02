Gatti, i loro miao svelano segreti nei libri per i più piccoli Il Cittadino racconta i gatti, nella settimana a loro dedicata: i loro miao svelano i segreti per trattare temi difficili in modo semplice nei libri per bambini.

Questa è la settimana dedicata ai gatti. Il 17 è stata la giornata della festa del gatto e tanti proprietari di gatti non hanno perso occasione per mettere su un piedistallo il proprio felino.

Al gatto si attribuiscono da sempre tanti poteri e capacità straordinarie di essere non solo animali da compagnia, ma anche un po’ “magici”. Uno dei luoghi comuni più conosciuti è che i gatti avrebbero sette vite, la storia invece tramanda la loro venerazione come animali sacri da parte degli Egizi perché protettori della casa (tenevano lontani ratti e serpenti) e simbolo di fertilità.

I gatti hanno un posto speciale anche nella letteratura per bambini perché vengono spesso scelti anche per parlare di temi spinosi e delicati come la stima di sè, l’amicizia, la diversità, ma anche la malattia. La festa del gatto può essere l’occasione per leggere libri interessanti con protagonisti i gatti. Primo fra tutti, l’ormai classico”La gabbianella e il gatto” di Luis Sépulveda (Salani). Per le due o tre persone che non conoscessero questo racconto, vale ricordare che la storia di un gatto che insegnò a una gabbianella orfana a volare è uno scrigno di temi cari a tutti e importanti da analizzare con i piccoli: la sensazione di inadeguatezza, la responsabilità, l’amore, la sfida, la paura. Un altro libro molto interessante è “Il gatto che aveva perso la coda” (E. Nava, Carthusia) che racconta di un gatto che cerca ovunque la sua coda e facendolo dimostra di essere in grado anche di affrontare la malattia, le terapie e le cure e che è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Magica Cleme e Istituto dei Tumori.

Gianni Rodari, invece, che amava moltissimo i gatti ha scritto “Gli affari del signor gatto” (Einaudi) in cui racconta le stramberie e le diversità di ciascun gatto. E poi c’è il delicato “Opinioni di un gatto” (J. Bauer, Feltrinelli) che racconta il rapporto tra umani e gatti descrivendo la storia di Liam, un randagione che ha deciso di raccontare cosa ha imparato sugli umani, grazie alla signora B. che lo ha adottato.n

