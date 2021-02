Carnifex, campione di eSport: «Servono testa e tanto lavoro»

Edoardo Badolato, 25 anni, è un campione di gaming e spiega in un libro come lo si diventa (Foto by Foto Michele Stroppa)

«Gioco dalle sei alle otto ore al giorno, come chi passa la giornata in ufficio davanti al pc. È il mio lavoro». Edoardo Badolato, 25 anni, è un campione di gaming con il nome di Carnifex e ora svela i suoi segreti di professionista nel libro “Come diventare un campione nel gaming - Consigli e segreti di un professionista degli e-sport” ( Mondadori Electa, 144 pag., 16,90). Il campione italiano di Fortnite, racconta come una delle caratteristiche più importanti per affermarsi in questo settore sia l’avere “cervello”, in che senso lo spiega lui a Young.

Edoardo, come hai deciso di diventare campione di gaming?

Sono professionista in questo settore dal 2016. Ho iniziato a giocare che andavo ancora all’asilo guardando mio fratello più grande, anche se i miei genitori, essendo piccolo, non me lo lasciavano fare molto a lungo. Fino alle medie ho giocato alla playstation 1, 2 e 3 e poi mi sono fatto comprare un computer e ho iniziato a giocare on line dal 2011 al 2016 a Team Fortress 2 ed è stato il primo gioco competitivo serio, ma su questo gioco non c’erano molti soldi da guadagnare perché non era troppo seguito.

Quindi ti sei buttato nel gaming?

Sì, anche prima ero tra i più forti d’Europa, ma non guadagnavo, giocavo per passione, lavoravo come grafico pubblicitario e giocavo di sera. Sono molto competitivo e partecipavo a molti tornei, ma ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi al gaming solo quando ho capito che potevo farne un lavoro vero, mostrando anche ai miei genitori il contratto serio che mi avevano chiesto di firmare.

Quando è successo?

Nel 2016, passando su Overwatch sono stati organizzati molti tornei con molti soldi in palio e molte squadre di e-sport hanno investito, come fanno le squadre di calcio. È lo stesso meccanismo. Io in Italia mi sono qualificato ai primi posti e da allora sono arrivati i primi contratti con uno stipendio. Io gioco per le squadre di esport nei vari tornei, loro hanno una percentuale sulle mie vincite e io uno stipendio e rimborsi spese per i viaggi.

Quindi un giocatore di esport viaggia molto?

Quando si poteva, sì. Sono andato spesso all’estero, oltre che giocare on line, perché quando passi la fase di qualifica devi andare in varie sedi e giochi nelle arene dove c’è il pubblico a guardarti: Australia, Stati Uniti, Francia, Spagna.

Quanto guadagna un giocatore di e-sport?

Dipende, all’inizio dai 500 ai mille euro al mese, poi se sei bravo e la squadra e il gioco sono molto seguiti (i giocatori più famosi all’estero guadagnano milioni l’anno) guadagni un sacco di soldi, ma dipende dal seguito dell gioco e dal ritorno di merchandising che hanno le squadre. I miei stipendi variano tra i 2mila e i 7mila euro. Io ora non squadra, ho delle offerte, ma mi alleno sei-otto ore al giorno per essere sempre pronto, come un giocatore di calcio o un atleta. È uguale.

Cosa consigli a chi vuole diventare gamer professionista?

L’esport si divide in due categorie chi fa solo quello e chi lo fa per fare spettacolo e figura pubblica sui social. I secondi guadagnano di più, io sono più competitivo e ne ho fatto una professione. AI ragazzi dico che partire a farlo dicendo: voglio farlo per guadagnare è sbagliato, deve essere la tua passione a muoverti, non i soldi. Se manca quella non ce la farai. Devi passare tantissime ore a giocare e se non è la tua passione molli, è pesante. Anche io ho giorni in cui ho più o meno voglia di giocare. Fosse facile lo farebbero tutti, no? Devi essere pronto ad avere un piano B se va male.

E ci vuole tanta testa, giusto?

Dipende dal titolo che giochi, ma in tutti quelli in cui giochi professionalmente giochi in team con altri e devi farlo con testa; non devi essere uno che si lamenta degli altri devi fare molto autocritica e, quando perdi, dire: se avessi fatto meglio anche io avremmo vinto. Si impara più da una sconfitta che da una vittoria. Ho perso tanto anche io. A me non importano tanto i soldi, ma vincere.

Il tuo progetto più ambizioso?

Sto giocando a Valorant Sps, ma il Covid ha fermato anche noi e non ci sono tornei dal vivo. Si vocifera che verrà aperto un circuito professionale per Valorant e io vorrei entrarci.

Pericoli? Si può venire truffati, adescati, coinvolti in giochi pericolosi?

Truffati può capitare, meglio sempre mostrare i contratti che vengono proposti a un avvocato. Adescati no, non ho mai sentito nulla del genere nel mio settore.

Quanto conta l’appoggio della famiglia? I tuoi ti hanno supportato?

Se mi avessero osteggiato non sarei riuscito a diventare un professionista. Loro sapevano che ho sempre amato giocare e quando nel 2016 ho iniziato a farlo professionalmente, visto che in Italia non è un lavoro conosciuto, loro mi hanno detto “ok va bene ma tieniti un piano B” e mi hanno supportato. Sono stato fortunato ad averli sempre dalla mia parte.

