Lo sbarco dell’uomo sulla luna in un’illustrazione di un libro per bambini

1969-2019: dagli scienziati agli astrogatti, tutti i libri che parlano della luna Scrittori, illustratori e astronauti in gara per festeggiare l’allunaggio del 20 luglio 1969.

2019-1969, 50 anni, un compleanno speciale quello dell’Apollo 11, la missione spaziale che portò, il 20 luglio 1969, tre astronauti sulla luna per la prima volta nella storia dell’umanità. Oggi per andare sul satellite della terra servono solo circa tre giorni e, con i mezzi spaziali che si hanno non è ancora una passeggiata, ma un viaggio fattibile sì. Cinquant’anni fa non era così, da quel tour c’era solo il 50% di possibilità di tornare vivi.

La navicella spaziale Apollo prese il volo il 16 luglio 1969 dal Kennedy space center in Florida, negli Stati Uniti, spinta dal razzo Saturn V. L’allunaggio - cioè lo sbarco sul suolo lunare - avvenne il 20 luglio, in un posto sulla superficie lunare chiamato Mare della Tranquillità. Neil Armstrong, Edwin Eugene Aldrin e Michael Collins furono i tre coraggiosi astronauti che parteciparono alla missione. Collins fu il solo che si “sacrificò” e non toccò il suolo lunare, ma galleggiò attorno ai compagni per garantire loro che tutto funzionasse a dovere. Questo fatto, insieme a tutto quello che riguardò quell’evento e le tantissime cose che accaddero nel 1969, è raccontato nei molti libri scritti proprio per il cinquantesimo compleanno dell’allunaggio.

Il Topolino celebrativo dei 50 anni

E c’è anche “Topolino”, in edicola da ieri, a celebrare quell’evento con i suoi fumetti e con l’Astrotopo, un Topolino astronauta che esce dalle pagine. In libreria, “Terra chiama luna” (Editoriale Scienza, 64 pag., 17,90 euro, L. Albanese, Luogo Comune) spiega nei dettagli cosa accadde, “Voglio la luna” (U. Guidoni, A, Valente, Editoriale Scienza, 160 pag., 18,90 euro) racconta anche di come la luna abbia influenzato la cultura degli uomini e i fatti dell’epoca. Per i lettori più grandi, “La mini e la luna” è un romanzo-fumetto (S. Gallo, O. Gabos, LibriVolanti, 189 pag., 15 euro) che spiega l’anno prima dell’allunaggio, le conquiste e le rivoluzioni che coinvolsero molti adolescenti di quegli anni



Tutti i libri per ragazzi che parlano della luna



I piccoli si divertiranno con “Astrogatti - Missione Luna” (D. Brockington, Il Castoro, 160 pag., 14,50 euro), un fumetto che ha per protagonista il Maggiore Miao impegnato a creare una centrale solare sulla luna. E poi c’è la storia vera dell’astronauta Chris Hadfield che aveva paura del buio, ma riuscì a vincerla proprio grazie alla luna: questo è un libro magico (“Il giorno della luna”, C. Hadfield, Il Castoro, 48 pag., 14,90 euro). “Di Luna in luna” (S. Sandrelli, Feltrinelli Kids, 13 euro) ospita un’intervista all’astronauta Samantha Cristoforetti e ad altri scienziati che spiegano a cosa serve andare nello Spazio e cosa tutti noi abbiamo imparato dalle spedizioni spaziali. “La mia notte sulla luna” (Matilda Editrice, A. Piccione, 96 pag., 8 euro) raccoglie le avventure di una famiglia la sera dell’allunaggio, non tutti i componenti vivono l’avventura allo stesso modo, ma tutti ne sono affascinati

