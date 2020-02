#Fuoriporta, la Candelora palindroma: i Maldini sulle orme dei Cudicini Nella rubrica di Fabio Monti, il debutto in serie A con la maglia del Milan di Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare Maldini. Una strada già percorsa in precedenza anche dalla dinastia di Carlo Cudicini, portiere rossonero e al Chelsea.

Duecentodieci secondi di partita sono uno spazio temporale troppo breve per capire se domenica 2 febbraio, giorno della Candelora e giorno palindromo (02-02-2020), sul prato di San Siro, nel finale di Milan-Verona, è davvero nata una stella. Però il debutto in campionato (al posto di Castillejo) di Daniel Maldini, primo giocatore rossonero nato nel terzo millennio a esordire in A (11 ottobre 2001), otto gol e cinque assist con la Primavera, ha acceso grandi emozioni. Sono passati più di 65 anni dal 19 settembre 1954, la prima volta in campionato con il Milan (4-0 alla Triestina, la squadra con la quale aveva già esordito in A contro il Palermo il 24 maggio 1953) del nonno, Cesare Maldini: classe 1932 (5 febbraio), nato come terzino destro, era diventato stopper e libero nella squadra campione d’Europa nel 1963 (dopo quattro scudetti) ed era rimasto in rossonero fino al 1966, prima di chiudere la carriera al Torino. Sono passati 35 anni dalla prima volta in A di Paolo Maldini (26 giugno 1968), in Udinese-Milan 1-1 del 20 gennaio 1985, 902 presenze in rossonero fino al 31 maggio 2009. Una storia infinita iniziata a 16 anni e mezzo e conclusa un mese prima di compiere 41 anni. Come il padre, che ha avuto anche la fortuna di allenarlo per un breve periodo al Milan e per due anni in nazionale, anche Paolo ha iniziato da terzino (sinistro, per anni il migliore del mondo), per poi diventare un super difensore centrale. Adesso tocca a Daniel, che, in linea con i tempi (il potere calcistico è passato dai difensori agli attaccanti), ha scelto di giocare in avanti, sebbene resti da capire se è una seconda punta, un trequartista oppure un esterno d’attacco . È ancora leggerino, qualche chilo lo dovrà mettere, ma chi lo segue da tempo, è sicuro che arriverà lontano. Per quanto si è visto con la Primavera, ha un gran senso del gioco verticale, batte bene le punizioni, sa lavorare per sé, ma anche per i compagni. La speranza è che mantenga nel tempo, al di là di quanto riuscirà a vincere, l’equilibrio e il senso della realtà, che sono state le vere caratteristiche del nonno e del padre, due campioni che non hanno mai dimenticato come il pallone sia pieno di aria e possa volare via per un colpo di vento. Vedere tre generazioni in serie A non è una novità in assoluto. Era già successo con i Cudicini: Guglielmo, morto nel 2007 a 104 anni, aveva giocato difensore nella Triestina; il figlio, Fabio, classe 1935, è stato, dal 1966 al 1972, il portiere del Milan di Rocco, campione d’Europa e del mondo; il nipote, Carlo, nato nel 1973 e cresciuto nel Milan, si è affermato nel Chelsea, con Vialli allenatore.

