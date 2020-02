#Fuoriporta, il “Mancio”, Fontolan, Renica: «Ma senza pubblico, non è calcio» Nella rubrica di Fabio Monti, le partite senza spettatori e la prospettiva (tutta in divenire) di partite a porte chiuse. Il primo caso, un Bologna-Genoa disputato alle 7 del mattino per motivi di ordine pubblico. Decisivo per lo scudetto del 1925

Non era mai capitato che il calcio italiano fosse costretto a chiudere gli stadi per motivi sanitari. Però di partite a porte chiuse se ne sono giocate tante e fra i precedenti più famosi c’è Bologna-Genoa (2-0), finale di Lega Nord (il girone unico sarebbe nato nel 1929), disputato a Milano, alle 7 del mattino del 9 agosto 1925, senza spettatori, per motivi di ordine pubblico, terzo spareggio fra le due squadre, in un oceano di polemiche. Il successo del Bologna tolse ai genoani il sogno di essere la prima squadra a conquistare la stella dei 10 scudetti. Anche nella vecchia Coppa dei campioni si è giocato a porte chiuse. La Juve, per le conseguenze della tragedia dell’Heysel (29 maggio 1985), fu costretta a disputare le prime due partite dell’edizione successiva senza pubblico, a Torino: 4-1 ai lussemburghesi della Jeunesse (2 ottobre 1985) e 2-0 al Verona negli ottavi (6 novembre), con la famosa ira funesta di Bagnoli, per un mani di Serena nell’area bianconera, non sanzionato dall’arbitro Wurtz, spiegato così dall’attaccante: «C’era stato un netto fallo di Fontolan, che mi aveva sbilanciato e per questo avevo toccato il pallone con la mano. Il Verona se l’era presa perché, 90 secondi dopo, avevo poi firmato il 2-0». Anche il Napoli ha provato la malinconica emozione di giocare una partita di Coppa dei campioni a porte chiuse, nientemeno che l’esordio nella più importante competizione europea, al «Bernabeu» di Madrid (16 settembre 1987), 2-0 per il Real (rigore di Michel, autogol di De Napoli, poi 1-1 al ritorno), punito per le intemperanze dei propri tifosi. Alessandro Renica, libero di quel Napoli, ricorda ancora «una partita surreale. Il pubblico, il tifo, i rumori di uno stadio sono decisivi per trasformare una partita in uno spettacolo». E c’è chi sostiene che «senza pubblico non è calcio». A dirlo era stato Roberto Mancini, dopo Chievo-Inter 0-1 dell’11 febbraio 2007, quando quattro partite su dieci si erano giocate a porte chiuse, perché mancavano i famosi tornelli all’ingresso degli stadi. Una decisione presa, in seguito alla morte dell’ispettore capo della Polizia, Filippo Raciti, ucciso durante gli scontri avvenuti fuori dallo stadio alla fine di Catania-Palermo (2 febbraio). C’è sempre un virus nella nostra vita.

