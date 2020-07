#Fuoriporta, il calcio show da salotto: ci si chiede se ne valesse davvero la pena Nella rubrica di Fabio Monti, stadi vuoti e partite da palinsesto televisivo. Uno scenario, con partite a ciclo ininterrotto, che hanno portato alla storica decisione di France Football: quest’anno il Pallone d’oro non verrà assegnato. A voler ben guardare, proprio nell’anno in cui il campionato francese è stato sospeso a marzo.

«È un anno così strano che non possiamo considerarlo come una stagione normale. Sono cambiate le regole in corsa, sono spariti gli spettatori dagli stadi, sono stati rimandati Europeo e Coppa America, Champions League ed Europa League hanno cambiato formula. Così, dopo due mesi di riflessione, abbiamo deciso di non assegnare Il “Pallone d’oro” 2020». Lo ha detto Pascal Ferré, caporedattore di «France Football», il settimanale che ha lanciato il premio nel 1956. Si potrebbe obiettare che se il campionato francese non fosse stato sospeso definitivamente a marzo, forse il premio sarebbe stato assegnato anche nel 2020. Ma non è questo il punto. Non ci sono risposte univoche su questa stagione interminabile. Chi pensa sia stato giusto tornare in campo in Italia, dopo 14 domeniche senza campionato, nonostante mancassero 124 partite alla fine, potrà dire che giocare è stato un modo di recuperare un po’ di normalità; che di gol se ne sono visti tanti; che i valori alla fine sono emersi (la Juve era in testa anche prima della sosta, le prime quattro lo erano anche a marzo); che la possibilità di incassare l’ultima rata dei diritti tv ha salvato i bilanci di almeno sei società di A e che questa è un’estate senza ricorsi. Chi invece è convinto che sia stato un errore tornare in campo potrà far sue le osservazioni della redazione di «France football», aggiungendone altre. Ad esempio: giocare ogni tre giorni non è calcio; partire con tre sostituzioni e salire a cinque in corso d’opera è operazione irregolare; le centinaia di tamponi fatti ai giocatori sono state uno spreco. E ancora: chiudere la stagione il 2 agosto, con l’appendice delle coppe europee per cinque club italiani (Juve, Atalanta, Napoli, Inter e Roma), e tornare in campo ai primi di settembre (prima le nazionali e poi il nuovo campionato) significa non avere il minimo rispetto per la salute dei giocatori e nemmeno della pazienza dei telespettatori, che infatti hanno seguito le partite in tv con un allarmante calo di adesioni. Forse quello del post Covid 19 è il calcio del terzo millennio: tanti errori tecnici, tanti gol, tanti rigori, molto Var, una o più partite al giorno e in orari diversi, stadi vuoti (meno problemi di ordine pubblico) e tanta tv, per garantire i bilanci dei club. Non più uno sport, ma uno spettacolo da salotto.

