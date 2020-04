#Fuoriporta, i 95 anni del fuorigioco: al ritorno in campo, si partirà da lui Nella rubrica di Fabio Monti, il compleanno della regola numero 11 del giuoco del calcio. Nella riunione Ifab del 10 aprile, «è stato convenuto che la regola debba essere analizzata e rivista per proporre potenziali cambiamenti»

Se mai un giorno si tornerà a pensare al pallone, è facile immaginare che si riprenderà a discutere (eufemismo) intorno alla regola numero 11, quella del fuorigioco, ma anche quella di più difficile applicazione fra le 17 sulle quali si regge l’edificio calcistico. La norma stabilisce che ci devono essere due avversari tra l’attaccante che riceve il pallone e la linea di porta altrui. Questa formulazione, al netto delle interpretazioni degli ultimi anni, compie 95 anni, visto che è stata introdotta dall’International Board nella primavera 1925. In precedenza, il vincolo era più rigido. Dal 1886 era considerato in posizione regolare solo chi avesse ben tre giocatori fra sé e la linea di fondo; nel 1907 venne stabilito che non era in offside chi si trovava nella propria metà campo. Nel 1925, per sveltire il gioco, erano state prese in esame due ipotesi, sperimentate per un tempo ciascuna, in un’amichevole tra una squadra di dilettanti e una di professionisti a Highbury. Nei primi 45 minuti venne provata la modifica poi prescelta; l’altra prevedeva invece la cancellazione della linea centrale, con divisione del campo in tre parti eguali marcate da linee trasversali: l’attaccante sarebbe stato in fuorigioco solo nell’area di difesa avversaria e solo se con meno di tre oppositori tra sé e la loro linea di porta. La nuova regola provocò una rivoluzione tattica, con il passaggio dal Metodo al Sistema. In epoca recente, sulla spinta della sempre più diffusa della tattica del fuorigioco, hanno trovato spazio interpretazioni sempre meno restrittive: il via libera alla posizione dell’attaccante «in linea» con il penultimo difensore; l’estensione del concetto di fuorigioco passivo, fino al caos attuale, alimentato dall’idea che il Var fornisca una valutazione oggettiva e infallibile in materia. Così si pensa di non annullare più i gol per offside di 3-4 centimetri. Nella riunione del 10 aprile, «i dirigenti dell’Ifab concordano sul fatto che la filosofia fondamentale del fuorigioco è quella di contagiare il calcio d’attacco e la ricerca del gol. È stato convenuto che la regola debba essere analizzata e rivista per proporre potenziali cambiamenti che riflettano questa filosofia». Quando?

© RIPRODUZIONE RISERVATA