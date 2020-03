#Fuoriporta, guerra e stagione stoppata: si litiga ancora per l’assegnazione Nella rubrica di Fabio Monti, lo stop al campionato attuale e il suo anziano precedente: quello che portò, alla vigilia del primo conflitto mondiale, a interrompere il campionato. Una ferita aperta anche 105 anni dopo, se è vero che la Lazio chiede le venga assegnato il titolo andato al Genoa

La serie A sospesa per coronavirus rimanda al solo precedente italiano di un campionato nazionale di calcio interrotto, per cause di forza maggiore e mai più ripreso. È una storia di 105 anni fa, legata allo scoppio della Grande Guerra. La nazionale gioca il suo ultimo incontro pre-bellico il 31 gennaio 1915 a Torino: 2-1 alla Svizzera, con tre gol dei fratelli Cevenini. Il campionato, partito regolarmente sulla base dei soliti tre raggruppamenti interregionali (Italia settentrionale, centrale e meridionale; il girone unico nascerà nel 1929-1930), si interrompe alla penultima giornata. Il 23 maggio, un giorno prima della dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria, alle squadre che scendono in campo a Torino, Milano, Roma e Pisa, gli arbitri leggono la delibera, attivata via telegrafo, con la quale la Federazione sospende il torneo in seguito alla mobilitazione generale. Tutti in guerra e in tanti non torneranno dal fronte, come il capitano della nazionale Virgilio Fossati. Al momento dello stop, il Genoa è testa al torneo finale del gruppo Italia settentrionale, con 7 punti, due in più di Internazionale e Torino, quattro in più del Milan. Mancano due partite: Genoa-Torino e il derby di Milano. In linea teorica si potrebbe configurare un arrivo con tre squadre a pari punti, ma le due gare non verranno mai disputate. Così come non vengono giocate i due ultimi match del girone dell’Italia centrale (Lazio-Lucca e Pisa-Roma). La Federcalcio non assegna il titolo fino a quella che in molti indicano come la data del 23 settembre 1919, quando lo scudetto viene dato al Genoa, la miglior squadra italiana del momento, che durante il conflitto ha perso Gnecco, Sussone, Enrico Rossi, Casanova e Luigi Ferraris, medaglia d’argento al valor militare, al quale sarebbe stato intitolato lo stadio di Marassi il 1° gennaio 1933. Tuttavia non risulta esserci traccia della delibera e questo ha spinto la Lazio, che in teoria avrebbe dovuto giocare la finale nazionale, a chiedere che le venga assegnato il titolo ex aequo. Il presidente Gravina, nel Consiglio federale del 30 gennaio 2019, ha insediato una commissione, che studiasse l’argomento, coordinata da Matteo Marani (vice-presidente del Museo del calcio ed editorialista di Sky), ma la soluzione del caso rimane misteriosa. Per ora lo scudetto è soltanto del Genoa.

