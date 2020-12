#Fuoriporta, 2021 con Europei e Mondiali: durante il Giro, la volata del Monza per la A Nella rubrica di Fabio Monti, l’annata sportiva che sarà. Tra Olimpiadi, le prime in anno dispari, e appuntamenti importanti del calendario sportivo. Covid permettendo, il mese di maggio potrebbe regalare lo storico traguardo ai biancorossi

Covid permettendo e con la speranza che i vaccini compiano il miracolo che tutto il mondo aspetta, il 2021 dello sport promette di essere un anno elettrico ed elettrizzante. Ce n’è per tutti i gusti, cominciando dai due appuntamenti mancati nell’annus horribilis, che finalmente è alle spalle. L’Europeo 2020 (la denominazione non cambia) parte l’11 giugno alle 21 a Roma con Turchia-Italia e si chiude l’11 luglio a Londra, Wembley Stadium, con la finale. Gli azzurri giocheranno all’Olimpico anche contro Svizzera (16 giugno) e Galles (domenica 20), poi si vedrà. Euro 2020 è rimasto torneo itinerante: dodici stadi in dodici diverse città del Continente (Roma e Baku; San Pietroburgo e Copenaghen; Amsterdam e Bucarest; Londra e Glasgow; Bilbao e Dublino; Monaco di Baviera e Budapest). Dodici giorni dopo, a Tokyo, si alzerà il sipario sui Giochi della XXXII Olimpiade, i primi dal 1896 rinviati e che si disputeranno in un anno dispari, dopo il rinvio deciso dal Cio il 24 marzo 2020. Cerimonia di apertura venerdì 23 luglio, chiusura domenica 8 agosto: 207 i Paesi iscritti, 339 le competizioni in programma per 33 sport. Dal 24 agosto al 5 settembre, la capitale del Giappone ospiterà la XVI edizione dei Giochi Paralimpici.

A inaugurare la stagione dei grandi eventi dell’anno saranno i Mondiali di sci alpino a Cortina (7-21 febbraio), a seguire biathlon (11-21 febbraio) e sci nordico (23 febbraio-7 marzo). Ora l’Italia del pallone. La serie A si concluderà il 23 maggio, mentre il 7 maggio, ultima domenica della stagione regolare in B, il Monza potrebbe festeggiare una storica promozione in A, sempre che riesca a piazzarsi ai primi due posti, senza passare per i playoff (dal terzo all’ottavo classificato), con date da definire storicamente a febbraio. Avanti con le coppe europee. La Champions League riparte il 16 febbraio, con l’andata degli ottavi (il 17 Porto-Juve, il 23 Lazio-Bayern, il 24 Atalanta-Real) e si conclude a Istanbul il 29 maggio. Tre giorni prima, ultimo atto di Europa League, a Danzica, in Polonia, per una manifestazione che riparte il 18 febbraio, con l’andata dei sedicesimi: Stella Rossa-Milan, Braga-Roma e Granada-Napoli.

Tempo di grande ciclismo. Il 20 marzo la Milano-Sanremo, poi l’11 aprile ecco la Parigi-Roubaix. Il Giro d’Italia parte da Torino sabato 8 maggio e termina a Verona il 30, mentre il Tour de France inizierà il 26 giugno da Brest, per concludersi a Parigi il 18 luglio. Mondiale su strada a Lovanio il 26 settembre. La formula uno nasce in Australia il 21 marzo e si finisce il 5 dicembre ad Abu Dhabi. Il Gran Premio d’Italia si correrà il 12 settembre a Monza, quindicesimo appuntamento del Mondiale, che quest’anno avrà 23 gran premi. Se tutti gli appuntamenti sportivi del 2021 verranno rispettati sarà un magnifico segnale: per il mondo.

