Vimercate: la Rollon acquisita da gruppo americano Ad acquistare il controllo del Gruppo Rollon di Vimercate è stata la The Timken Company, specializzata nella produzione di cuscinetti ingegnerizzati. Sede in Ohio, conta 17mila dipendenti operanti in 33 paesi.

Il gruppo Rollon e la sua holding di controllo, Linear Guides Invest (LGI), che hanno la sede principale a Vimercate, sono state acquisite da The Timken Company, compagnia statunitense leader mondiale nella produzione di cuscinetti ingegnerizzati e prodotti per la trasmissione meccanica di potenza.

Rollon è un’azienda specializzata in soluzioni per la movimentazione lineare e un leader nel settore. Nel 2017 ha fatturato 100 milioni di euro. Fondata nel 1975 e con oltre 600 dipendenti tra la sede principale in Italia e gli stabilimenti produttivi in Italia, Germania e Stati Uniti, è leader internazionale nella produzione e nella vendita di guide lineari e telescopiche e attuatori per molti settori, tra cui automazione industriale, ferroviario, aeronautico, logistico, packaging e medicale.

Negli ultimi anni Rollon ha rafforzato la propria base produttiva e la propria gamma di prodotti con le acquisizioni mirate di TecnoCenter, Hegra, TMT e T-Race (che ha sede ad Aicurzio). I costanti investimenti in ricerca e sviluppo hanno permesso di integrarle con successo, ottenendo così una maggiore personalizzazione e funzionalità dei prodotti. Dall’acquisizione da parte di Chequers Capital e IGI, il Gruppo ha raddoppiato i propri ricavi attraverso una combinazione di forte crescita organica e inorganica.

«Siamo convinti che Rollon e il suo team si espanderanno ulteriormente all’interno di Timken, grazie alla forte presenza internazionale del Gruppo. Per Rollon, questo segna l’inizio di una nuova era con importanti opportunità di sviluppo strategico e di crescita sul mercato internazionale» hanno dichiarato Philippe Guerin di Chequers Capital e Rudiger Knevels, amministratore delegato di Rollon.

The Timken Company ha sede in Ohio. Nel 2017 ha totalizzato 3 miliardi di vendite. Conta più di 17.000 dipendenti operanti in 33 paesi.

