Veduggio: è morto il re dei bulloni Loris Fontana Il mondo dell’imprenditoria brianzolo è in lutto per la morte di Loris Fontana dell’omonima azienda con sede a Veduggio con Colzano. Aveva 97 anni ed era “il re dei bulloni”. Funerali venerdì.

Il mondo dell’imprenditoria brianzolo è in lutto per la morte, avvenuta martedì, di Loris Fontana dell’omonima azienda con sede a Veduggio con Colzano. Aveva 97 anni ed era “il re dei bulloni” che nel 1952, insieme al fratello Walter, diede vita a Fontana Gruppo, realtà leader nel settore dei fasteners (i sistemi di fissaggio) di cui è stato fino all’ultimo presidente onorario.

La notizia è stata comunicata dai figli Enio, Luigi e Giuseppe, già alla guida del Gruppo in qualità di amministratori delegati, insieme ai nipoti, che rappresentano la terza generazione di una multinazionale oggi presente in tutti i principali mercati.



“Da sempre responsabile della gestione industriale, Loris Fontana ha puntato sull’espansione della società attraverso acquisizioni strategiche, allargando sempre più il suo raggio d’azione sia in termini settoriali che geografici – ricorda una nota - Con la presenza in Europa, Stati Uniti, Brasile ed India, oggi Fontana Gruppo è il leader assoluto nel settore dei fasteners, con una presenza in 29 Paesi, 19 siti produttivi, l’impiego di oltre 4.000 persone ed un fatturato di oltre 800 milioni di euro”.

Non si era fermato al settore metalmeccanico, puntando anche in quello dell’hôtellerie di altissimo livello con l’acquisizione della società Villa d’Este SpA, che impiega circa 500 persone in quattro locations.

“Uomo discreto, riservato, caratterizzato da inflessibile rigore e incredibile capitano d’azienda, Loris Fontana viene ricordato anche per la grande attenzione che ha sempre dedicato al territorio attraverso il sostegno – progettuale, solidale ed economico – a importanti associazioni e iniziative benefiche”.

I funerali sono in programma venerdì 1 giugno a Veduggio.

