Un’ora di lavoro per l’Ucraina e Acsm Agam raddoppia: raccolta fondi per la Croce rossa Il gruppo Acsm Agam ha deciso di intraprendere un’altra iniziativa solidale a sostegno dell’Ucraina: ogni dipendente del gruppo può donare il corrispettivo economico di una o più ore del proprio lavoro e l’azienda raddoppierà l’importo a favore della Croce rossa.

Il gruppo Acsm Agam ha deciso di intraprendere un’altra iniziativa solidale a sostegno delle persone in fuga dai territori coinvolti nel conflitto in Ucraina dopo quella lanciata nei giorni scorsi dalla società di vendita che aveva proposto un gesto all’insegna della sostenibilità e della solidarietà alle circa 300 mila famiglie e imprese clienti.

Ha avviato una raccolta fondi aperta a tutte le persone del gruppo. In pratica, ogni dipendente potrà liberamente donare il corrispettivo economico di una o più ore del proprio lavoro e l’azienda raddoppierà l’importo e provvederà a destinarlo a favore della Croce Rossa Italiana, per le attività dell’associazione a supporto della popolazione ucraina.

Acel Energie, invece, ha deciso di donare 1 euro alla Fondazione Cesvi per ogni bolletta online e domiciliazione attivate e per tutte le altre operazioni effettuate in area clienti

