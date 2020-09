Unicredit down, conti correnti online e app non disponibili per due giorni Dalla mattina di lunedì 14 settembre i clienti Unicredit segnalano difficoltà a accedere ai conti correnti online e alla app, ma anche in alcuni casi a pagare con il bancomat e a prelevare.

“Gentile cliente, a causa di un problema tecnico, il servizio non è al momento disponibile”. È il messaggio che da lunedì accompagna i clienti di Unicredit dalla mattina di lunedì 14 settembre, da quando sono state riscontrate le prime difficoltà a accedere ai conti correnti online e alla app, ma anche in alcuni casi a pagare con il bancomat e a prelevare.

“I sistemi di #UniCredit sono ripristinati e nuovamente in funzione. Ci scusiamo con tutti i nostri clienti per il malfunzionamento verificatosi questa mattina, dovuto a motivi tecnici”, aveva annunciato l’istituto bancario via Twitter nel pomeriggio di lunedì.

Ma i problemi si sono ripresentati e martedì #unicreditdown è stato ancora un hashtag molto utilizzato per segnalare il disservizio.

“Siamo spiacenti per il disservizio. Stiamo lavorando per ripristinare la corretta operatività dei nostri servizi nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”, ha twittato ancora la banca martedì in risposta alle lamentele. Prima di tornare disponibile nel pomeriggio.

