Sciopero Amazon, l’azienda: «Adesione inferiore al 10%» Lo sciopero del 22 marzo secondo Amazon ha avuto una adesione inferiore al 10%. L’azienda: «La nostra priorità è consegnare ai clienti mantenendo le promesse fatte, nel rispetto dei nostri dipendenti e dei loro diritti».

Adesione inferore al 10% secondo Amazon, del 75% a livello nazionale (e del 99% a Burago di Molgora) secondo i sindacati che hanno organizzato per lunedì 22 marzo lo sciopero di lavoratori e corrieri per chiedere attenzione alle condizioni di lavoro. Il dato è comunicato da Amazon in una nota.

«La nostra priorità è consegnare ai clienti mantenendo le promesse fatte: per questo continuiamo a lavorare come sempre, nel rispetto dei nostri dipendenti e dei loro diritti. Il tasso adesione allo sciopero in Amazon è stata inferiore al 10%, mentre quello riferito dai nostri fornitori dei servizi di consegna intorno al 20%», si legge.

