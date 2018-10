Salone del franchising: presenti anche aziende brianzole Il Salone del Franchising è alla trentatreesima edizione: la rassegna torna da giovedì 25 ottobre a sabato 27 ottobre al Fieramilanocity. Un settore che fattura 24,5 miliardi di euro l’anno, con molta Brianza.

Saranno presenti anche aziende brianzole alla 33esima edizione di “Salone Franchising Milano”, fiera nazionale del commercio in affiliazione, che si terrà da giovedì 25 a sabato 27 ottobre in Fieramilanocity, Gate 5, Reception Teodorico (www.salonefranchisingmilano.com).

Al “Salone Franchising Milano” saranno presenti 200 marchi e altrettante catene commerciali, sulle 920 operanti in Italia, tra cui diverse catene della provincia di Monza e Brianza: Kasanova; #Sbabam Point; Aes Domicilio Franchising; Euroconsult Rental Division; Frigerio Viaggi Network; Shabu - Il Sushitalian; Van4you.

Il franchising dispone di una rete distributiva di 51.671 negozi che fatturano 24,5 miliardi di euro annui. Nel primo semestre del 2018 ha registrato una crescita dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati Centro Studi Salone Franchising Milano).

Il Salone rappresenta un’occasione unica per chi intende avvicinarsi al franchising consentendo di valutare da vicino le proposte delle maggiori catene commerciali e di avere in loco colloqui di lavoro. Nei tre giorni della fiera saranno disponibili ai visitatori servizi gratuiti di orientamento, formazione e aggiornamento su come aprire un negozio in affiliazione.

