Operatori di Retipiù al lavoro per la sostituzione delle lampade per la pubblicazione illuminazione

RetiPiù: manutenzione più rapida ed efficiente coi sistemi Sap I manutentori della rete gas ed energia possono accedere in tempo reale ai dati e ai report in modo da intervenire al meglio in caso di problemi

Comprendere gli eventi critici il prima possibile, tenere traccia di tutta la gestione dei problemi dall’avviso alla risoluzione, ottenere una migliore visibilità sui programmi di manutenzione e sullo stato degli ordini di lavoro e utilizzare tali informazioni per gestire meglio l’assistenza in tutta la rete e per assicurare sicurezza all’utenza.

Il distributore di gas ed energia elettrica RetiPiù è passato da un modello di manutenzione reattivo a uno predittivo rendendo la manutenzione più efficiente, trasparente ed economica con SAP, con l’obiettivo di accelerare i cicli di manutenzione e ridurre i costi.

Man mano che le reti crescevano e diventavano più complesse da gestire, RetiPiù doveva comunque garantire sicurezza e affidabilità attraverso la manutenzione quotidiana eseguita dai suoi operatori sul campo, per i quali risultava fondamentale identificare in tempi rapidi i problemi critici che si potevano creare nella rete e definire di conseguenza le giuste priorità, pianificare e tenere traccia in modo efficiente dei compiti assegnati sul campo e delle attività di manutenzione.

I diversi sistemi di gestione delle risorse rendevano difficile stabilire le priorità e programmare le chiamate di manutenzione, oltre a non essere integrati con il sistema ERP principale della società.

I sistemi adottati migliorano la qualità dei dati e l’accesso per gli ingegneri e i team di back-office. Questi algoritmi aiutano a valutare e dare priorità ai requisiti di manutenzione e ottimizzare le risorse. Tramite Internet of Things (SAP IoT) si possono raccogliere dati precisi e completi dai sensori di tutte le risorse della rete, e condividere informazioni tramite applicazioni di telecontrollo DAR® (Digital Asset Retipiù) e mobili con i tecnici attivi sul campo, che possono così ricevere aggiornamenti continui e verificare lo stato degli ordini di lavoro in tempo reale.

Il sistema attualmente supporta migliaia di apparecchiature. Oltre a rendere la manutenzione più semplice ed efficiente, i dati sugli asset e sulla manutenzione, incluse le informazioni sui costi, sono immediatamente disponibili per l’analisi in SAP S/4HANA.

In quanto public utility, i veri beneficiari di queste innovazioni sono i clienti RetiPiù che godono di un servizio di affidabile e sicuro, mentre l’azienda è stata premiata dal governo italiano più volte per il suo servizio sempre affidabile.

“Potendo accedere a dati e report in tempo reale, gli operatori sul campo possono intervenire prontamente in caso di problemi, migliorando l’esperienza del cliente e rafforzando la nostra reputazione di fornitore di energia di fiducia» afferma Mario Carlo Borgotti, Direttore Generale di RetiPiù.

Il distributore italiano di gas naturale ed elettricità, RetiPiù S.r.l., gestisce 2.950 chilometri di reti che servono abitazioni, aziende e spazi pubblici in più di 50 comuni della provincia settentrionale di Monza e Brianza e parte di quella Bergamasca e Milanese.

Paolo Cova

