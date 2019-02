Regione, tour nelle imprese: Fabrizio Sala a Carate Brianza e Monza

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala a destra, in visita all'Omniapiega di Carate Brianza col sindaco Luca Veggian e l'assessore comunale al Commercio e Attività produttive Eleonora Frigerio (Foto by Chiara Pederzoli)

Due tappe in Brianza per il tour della imprese del vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Mercoledì, nel percorso per conoscere e promuovere le eccellenze del sistema produttivo dei territori, ha visitato la Omniapiega di Carate Brianza e le Officine Locati di Monza.

“Agire sulla leva economica facendo squadra con il tessuto imprenditoriale - ha commentato il vicepresidente Sala a Carate - è la nostra priorità ed è la strada principale per il benessere e lo sviluppo del territorio. Queste visite hanno infatti un significato importante per ascoltare le esigenze degli imprenditori e per coinvolgerli nei nostri piani di sviluppo”.

All’incontro erano presenti anche il sindaco Luca Veggian e l’assessore comunale al Commercio e Attività produttive Eleonora Frigerio.

Il vicepresidente Sala, che è anche assessore regionale alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, ha visitato l’azienda leader nella lavorazione dei tessuti accolto dal proprietario Walter Longoni.

“È sempre un piacere visitare le eccellenze del nostro territorio. Walter Longoni ci ha presentato questa grande realtà caratese che riesce ad emergere anche sul panorama internazionale” ha detto il sindaco di Carate Luca Veggian.

“Carate si conferma un’eccellenza all’interno della Brianza, dove lo sviluppo e l’attenzione a nuovi processi di innovazione sono al centro del lavoro quotidiano dei nostri imprenditori. Complimenti a questa azienda che è riuscita ad essere leader in un settore di mercato, come quello dell’alta moda, producendo in maniera eccellente e proponendo nuove soluzioni strabilianti per il settore” ha aggiunto l’assessore Eleonora Frigerio.

A Monza Sala ha visitato le storiche Officine Locati, dove è stato accolto dai proprietari Giuseppe Locati con il figlio Guido e il nipote Paolo. L’azienda è specializzata nella produzione di chiusure di sicurezza e di porte garage e, grazie al continuo rinnovamento tecnologico, è diventata punto di riferimento del settore anche a livello mondiale.

