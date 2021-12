Premio ai Bea per Assolombarda e Museimpresa: “Nel tempo di una storia”, viaggio social con video e foto d’autore per raccontare le imprese Il progetto, realizzato con il fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino, ha ottenuto il rimo posto nella categoria evento educational/formazione ai Best Event Awards 2021

Primo posto nella categoria evento educational/formazione ai BEA – Best Event Awards 2021. Lo ha ottenuto il progetto “Nel Tempo di Una Storia”, promosso da Assolombarda e Museimpresa, realizzato con il fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino.

Un riconoscimento prestigioso per il progetto che ha preso il via lo scorso marzo in collaborazione con Adverteam | Next Group, durante uno dei periodi di chiusura forzata dovuti alla pandemia.

I musei e gli archivi d’impresa, anche se fisicamente chiusi, hanno aperto le loro porte a Simone Bramante e ripreso vita grazie ai suoi scatti fotografici. Le fotografie, pubblicate nelle sue “stories” all’interno del profilo Instagram di “What Italy Is”, suo seguitissimo blog, hanno raccontato per tutto l’arco del 2021 il patrimonio industriale e culturale custodito e tramandato nei musei e negli archivi d’impresa associati a Museimpresa (tra i quali anche strutture brianzole, come quella di Molteni) ed espressione anche di molte aziende associate ad Assolombarda. Cento tappe in tutto il Paese da cui è scaturita una guida con video e scatti d’autore che ha coinvolto i follower.

Due gli obiettivi: sostenere e far conoscere i luoghi del saper fare, avvicinare i giovani alla cultura d’impresa raccontando sui social media le storie delle donne e degli uomini che con la loro creatività sono stati in grado di produrre lavoro e bellezza, realizzando oggetti iconici che hanno segnato un’epoca.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che testimonia come sia possibile aprire il mondo delle imprese anche ai più giovani - ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Le imprese, infatti, sono ricche di valori a cui ispirarsi per superare i momenti più difficili e innescare il cambiamento positivo indispensabile per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Valori che abbiamo quindi il dovere di trasmettere alle nuove generazioni e che, grazie ai social media, abbiamo raccontato anche durante i mesi più difficili della pandemia. Ora i ragazzi avranno anche la possibilità di visitare questi luoghi dal vivo, coltivando la curiosità verso il saper fare e la cultura d’impresa ispirata dal progetto ‘Nel tempo di una storia’”.

“Sono tempi di grandi trasformazioni. Il nostro impegno è scegliere contenuti e linguaggi in sintonia con le nuove generazioni. ‘Nel Tempo di Una Storia’ va proprio nella direzione di far conoscere loro il senso profondo dell’impegno e dei valori dei musei e archivi di impresa, luoghi vivi della comunità, in cui la cultura creativa e quella politecnica, la bellezza e l’arte si fondono. - ha dichiarato Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa - È fondamentale per i giovani conoscere il passato e la storia imprenditoriale del nostro Paese: solo in questo modo avranno gli strumenti per comprendere come si evolverà la società e sapranno interpretare e gestire le trasformazioni economiche e sociali che verranno”.

