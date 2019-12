Passaggio di Auchan a Conad: Monza chiede aiuto a Comune e Provincia I lavoratori di Auchan di via Lario a Monza chiedono aiuto al Comune e alla Provincia. Il passaggio a Conad, che ha dichiarato 3.105 esuberi totali, li lascia in una situazione di estrema incertezza. Lunedì sciopero e presidio sotto Regione Lombardia.

Lavoratori Auchan in sciopero lunedì 23 dicembre per chiedere alla nuova proprietà Conad (che ha dichiarato 3.105 esuberi totali) chiarezza sul futuro degli ex punti vendita italiani della multinazionale francese. I lavoratori dell’Auchan di via Lario a Monza, in particolare, attendono di sapere i piani dell’azienda per l’ipermercato brianzolo. Molti di loro hanno partecipato alla manifestazione a Milano sotto la Regione. In merito alla vicenda monzese il sindacato ha chiesto un incontro a Comune (sindaco e consiglieri) e Provincia (presidente e consiglieri).

