Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Paderno Dugnano, alla Stonex il potenziamento della rete interregionale per rilevazioni satellitari di precisione Una azienda di Paderno Dugnano, la Stonex, si è aggiudicata l’incarico di aggiornare e potenziare la rete lombarda dei dispositivi denominati “Spin3 Gnss”. Si tratta di una rete di Posizionamento Interregionale tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta che garantisce misure topografiche di precisione per operatori professionali, pubblici e privati.

Una azienda di Paderno Dugnano si è aggiudicata il prestigioso incarico di intervento di aggiornamento e potenziamento della rete lombarda dei dispositivi denominati “Spin3 Gnss”. Si tratta di una rete di Posizionamento Interregionale tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta che garantisce misure topografiche di precisione per operatori professionali, pubblici e privati, attraverso un’unica infrastruttura interregionale di stazioni permanenti, distribuita sul territorio delle tre regioni.

L’azienda che si occuperà dell’efficientamento di questo sistema diffuso su tutta la Lombardia e in altre due regioni del Nord Italia, è la Stonex che ha la sua sede locale in viale dell’Industria e sede legale a Monza. Il sistema serve ad architetti e ingegneri e avvalendosi di tecnologie di rilevamento avanzate, mette a disposizione un sistema di correzione dei dati satellitari GNSS in collaborazione con gli enti regionali. Un sistema di antenne che appunto sarà migliorato ed efficientato dalla ditta padernese che ha avuto il massimo punteggio tecnico nella gara indetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA