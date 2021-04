Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ottimismo per il Salone del Mobile di Milano: «A breve novità sulla riapertura della fiere» L’incontro positivo con il Governo lascia fiduciosi Federlegno e gli organizzatori del Salone del Mobile di Milano: «È un patrimonio inestimabile per l’intero paese e il Governo ha confermato di esserne pienamente consapevole. Tagliare il nastro a settembre sarebbe ritorno alla nuova normalità».

I rappresentanti di FederlegnoArredo e “Salone del Mobile.Milano” sono fiduciosi: “A breve avremo importanti novità sulla ripartenza delle fiere internazionali” sottolineano. Dopo una lunga serie di incontri con Palazzo Chigi e i ministeri degli Esteri, dell’ Interno, dello Sviluppo Economico, della Salute e degli Affari Regionali, i delegati hanno registrato la volontà del Governo di supportare concretamente la ripartenza del Salone del Mobile e di tutta la filiera del legnoarredo già nel prossimo Consiglio dei Ministri.

“Il Salone del Mobile di Milano è un patrimonio inestimabile per l’intero paese e il Governo ha confermato di esserne pienamente consapevole - ha affermato il presidente del Salone del Mobile.Milano, Claudio Luti - Siamo quindi fiduciosi che le rassicurazioni ricevute ieri possano al più presto trasformarsi in atti concreti. Ma soprattutto deve essere una scelta condivisa da parte delle aziende che devono confermare la propria partecipazione alla manifestazione dando al settore dell’arredamento, all’economia nazionale e alla società un impulso fondamentale per la ripresa”.

Ottimista anche Claudio Feltrin presidente di FederlegnoArredo: “Le parole pronunciate la settimana scorsa dal presidente del consiglio Mario Draghi sulla necessità di un piano di riapertura delle fiere e degli eventi hanno trovato conferma negli incontri avuti a Roma - ha dichiarato - Un segnale davvero importante da parte della politica che ha colto in pieno l’urgenza di avere, oltre a una data certa, le dovute rassicurazioni per organizzare con i tempi necessari un evento così importante come il Salone del Mobile di Milano”.

Secondo Feltrin “dopo l’ok del Governo alla presenza di pubblico per gli Europei di calcio cresce la convinzione che la ripartenza sia davvero a portata di mano e tagliare il nastro del Salone a settembre sarebbe il modo migliore per dire al mondo che l’Italia è tornata alla nuova normalità”.

