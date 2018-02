Olimpiadi: arredi targati Macherio a Casa Italia a PyeongChang 2018

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Casa Italia alle olimpiadi invernali 2018 in Corea del Sud con l’arredamento di Glas Italia di Macherio

C’è un pezzo della Brianza che produce ai ventitreesimi Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, che si sono aperti venerdì 9 febbraio. Casa Italia, la maison che farà da centro di gravità per le rappresentative azzurre, gli atleti, i dirigenti, gli ospiti e la stampa, è arredata da tavolini di alcune collezioni di Glas Italia, azienda di Macherio.

Casa Italia si trova all’interno del “Yongpyong Golf Club”, nel cuore dell’Alpensia Resort, centro nevralgico delle competizioni e delle cerimonie olimpiche ed è il risultato di un progetto che vuole valorizzare l’eccellenza italiana non solo nello sport ma anche nell’arte e nel design. Un edificio che, grazie alle ampie superficie vetrate, dà l’imnpressione a chi vi sta dentro di essere immerso nel parco circostante.

Non per niente il progetto dell’allestimento, che mira a presentare arredamenti e oggetti di design italiani, si chiama Prospectum, con l’obiettivo di presentare lo stile italiano a un pubblico internazionale, portando l’attenzione al concetto di prospettiva che tanta importanza ha avuto nella pittura italiana e che è un modo per guardare il mondo.



La casa si apre con un grande ingresso dominato dal camino e si sviluppa poi in diversi ambienti con arredamenti, installazioni, fotografie e oggetti di design. Dallo spazio centrale si diramano altri locali: il bar, il ristorante, la terrazza.

È la prima volta che Glas Italia è protagonista per un evento olimpico. Glas Italia è il marchio di design della vetreria Industria vetraria Emar di Macherio e della vetreria Giannobi di Seregno. È specializzata nella lavorazione del cristallo e del vetro per specchi, mobili, complementi d’arredo, mensole, librerie, porte, tavoli e tavolini.

Il gruppo ha un centinaio di dipendenti e fattura venti milioni di euro l’anno. Le esportazioni interessano i due terzi della produzione. L’azienda è presente in oltre cento paesi: i mercati di maggiore rilevanza sono il Nord America, Israele, Cina, Francia e Regno Unito.

