Nova e Cesano: Caimi Brevetti e Am Instruments tra le Imprese Vincenti Le due aziende di Nova Milanese e Cesano Maderno hanno partecipato al tour digitale organizzato da Intesa Sanpaolo per mettere in evidenza alcune eccellenze (144 in tutto il territorio nazionale) tra le piccole e medie imprese. Con loro anche un’azienda di Paderno Dugnano

C’è anche Caimi Brevetti di Nova Milanese tra le “Imprese Vincenti 2020” che hanno chiuso il digital tour con il quale Intesa Sanpaolo ha inteso valorizzare le piccole e medie imprese italiane, mettendo in evidenza alcune eccellenze imprenditoriali.

Nell’evento di chiusura, pensato come tavola rotonda in cui imprenditori, banche e opinion leader hanno tracciato un bilancio dell’esperienza, is sono collegate le 144 Imprese Vincenti 2020 che in oltre due mesi hanno partecipato alle varie tappe del digital tour che, in 12 tappe complessive, ha percorso tutta la Penisola. La Brianza era rappresentata, oltre che alla nota azienda di design e arredo novese, anche dalla Am Instruments di Cesano Maderno (settore medicale e farmaceutica). Con loro pure la Extra Vega (Industria e servizi) di Paderno Dugnano.

La partecipazione al tour, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha evidenziato la volontà, lasperanza e l’impegno imprenditoriale che il mondo delle PMI mette in atto quotidianamente per mantenere attivo il tessuto produttivo del Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA