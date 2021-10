Nasce la Confcommercio Alta Brianza per le aree di Desio e Seregno Lunedì 18 ottobre la nascita ufficiale di Confcommercio Alta Brianza con base a Desio e Seregno per raccogliere 1.200 associati del territorio.

Nasce ufficialmente la nuova associazione territoriale Alta Brianza di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, nella quale confluiranno le imprese associate di Confcommercio Desio e Confcommercio Seregno.

La sede sarà a Desio, con un punto d’appoggio a Seregno. Lunedì 18 ottobre alle 20.30 al Teatro del Centro di via Conciliazione a Desio è in programma l’assemblea di Confcommercio Desio, che avrà all’ordine del giorno le modifiche allo Statuto, necessarie per la costituzione della nuova associazione territoriale Alta Brianza.

Verrà così costituita la più grande associazione d’impresa della Brianza, con più di 1.200 attività associate, situate in un vasto territorio (comuni di Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Desio, Nova Milanese e Paderno Dugnano) . «Grazie a questa operazione – spiega Confcommercio con una nota – si raggiungerà l’obiettivo di costituire la più grande associazione d’impresa della Brianza, puntando a una razionalizzazione strutturale e, contestualmente, a un efficientamento e investimento in risorse umane, rafforzando i servizi nei confronti delle aziende associate» .

In occasione dell’assemblea di lunedì, verranno anche assegnati i riconoscimenti a 35 imprese storiche associate a Confcommercio di Desio e Seregno. Per quanto riguard aDesio, saranno premiati i negozi “Le cose buone di Arienti Luciano”, di via Filzi, “Gagliazzo Dino” di via Giusti, “La Bottega dei salumi” di Attilio Lissoni in via Pallavicini 30, il bar “Manzoni” di Celeste Magni in via Manzoni 45, “Masolo Angelo & Figlio Tranciati”, in via Manzoni 4, “Dal Prestinè di Scuratti Sas” in Via Milano 365, “La Corte Albergo” di Lamberto Dondi in Piazza Martiri di Fossoli 18.

