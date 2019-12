Monza: la presentazione in diretta dalla Villa Reale della Top 500+ 2019 FOTO - In Villa reale a Monza - e in diretta su www.ilcittadinomb.it - l’evento di presentazione della Top 500+ 2019.

Top 500+. In Villa reale a Monza - e in diretta su www.ilcittadinomb.it - l’evento di presentazione della classifica delle imprese di Monza e Brianza in base ai risultati del 2018. Giovedì 5 e sabato 7 dicembre 2019 la ricerca è in edicola con il Cittadino a Monza e in Brianza (anche digitale con la promo abbonamento TOP500).

Lunedì, sotto la regia del chairman Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda, apertura dei lavori alle 17 con i saluti istituzionali del sindaco di Monza Dario Allevi, sindaco di Monza e di Carlo Edoardo Valli, attuale vicepresidente della Camera di commercio Milano, Monza Brianza, Lodi. Alle 17.20 la presentazione della ricerca realizzata dal Centro Studi Assolombarda con PwC Italia, uno dei partner, insieme a Banco Bpm, Assolombarda e “il Cittadino”. Dalle 17.50 la tavola rotonda con Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico, Andrea Dell’Orto, presidente del Presidio territoriale di Monza e Brianza e vicepresidente di Assolombarda e Luca Manzoni, responsabile corporate Banco Bpm, Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia e a Giovanni Andrea Toselli, amministratore delegato di PwC Italia. Concluderà i lavori Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda.

