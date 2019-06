Monza, faccia a faccia di Banca Generali sul passaggio generazionale Il tema della successione in azienda particolarmente sentito a Monza. Per questo Banca generali ne ha parlato in un incontro. In Italia il 70% delle aziende sono di natura familiare. Per il passaggio generazionale, però, occorrono competenze specialistiche

Monza centro nevralgico del capitalismo di impresa e il tema della successione in azienda continua a rappresentare una delle sfide più importanti per valorizzare non solo per l’imprenditore ma anche per la vitalità del tessuto economico e sociale del territorio.

Su queste tematiche Banca Generali ha riunito mercoledì 12 nella propria sede di via Teodolinda un ristretto gruppo di imprenditori e due importanti studi legali e fiscali nell’area (Studio Corno di Lissone e lo Studio Notarile SNPZ di Milano) per affrontare le sfide patrimoniali e giuridiche legate al passaggio generazionale. Secondo gli ultimi dati di Assolombarda, nei prossimi 5 anni un’azienda a conduzione familiare su cinque dovrà affrontare questo delicato momento di transizione.

Le statistiche indicano un percorso sempre più in salita che necessita di supporto professionale. In Italia infatti il 70% delle aziende sono di natura familiare e sono circa 60 mila gli imprenditori coinvolti ogni anno nel passaggio di mano del timone. In assenza di competenze specialistiche i numeri sono piuttosto inclementi: solo un’azienda su tre arriva infatti alla seconda generazione e una su cinque alla terza.

