Monza, Enrico Brambilla nuovo segretario generale di Apa Confartigianato Apa Confartigianato Imprese ha una nuova giunta esecutiva, ma anche un nuovo segretario generale: Enrico Brambilla prende il posto di Paolo Ferrario

Nuova giunta esecutiva per Apa Confartigianato Imprese per i prossimi quattro anni. E nuovo segretario generale: Enrico Brambilla, già direttore dell’associazione oltre che ex sindaco di Vimercate , che sostituisce Paolo Ferrario e affianca il presidente Giovanni Barzaghi.

Della giunta fanno parte Arianna Petra Fontana (Consulta Milano), Giovanni Mantegazza (Consulta Monza Brianza) Enrico Messa (presidente assemblea Rappresentanti) Filippo Berto (presidente sezione Meda) Barbara Nespoli (presidente sezione Giussano) Rossella Nigro (presidente Carpentieri) Marcello Paolillo (presidente Commercio-Varie) Paolo Perego (presidente Comunicazione), Claudio Riva (presidente Trasporti)

“Nella nuova Giunta si esprime il giusto equilibrio tra la valorizzazione della continuità con il percorso fin qui compiuto e l’opportunità del cambiamento - dichiara il neo Segretario - Troviamo volti che sono ormai un riferimento nella compagine associativa e nomi nuovi; abbiamo una discreta presenza femminile, imprenditori saggi e giovani; vediamo ben rappresentati i territori (sia milanese che la Brianza) e le categorie con diversi mestieri. Ci sono imprese conosciute anche oltre i confini nazionali e altre più radicate nel proprio territorio d’appartenenza. Possiamo dirci fieri di questa nuova squadra alla quale ora spetta l’onere e l’onore di lavorare insieme per il bene dell’Associazione e delle sue imprese.

Per quanto mi riguarda, accolgo questo nuovo incarico con la consapevolezza che la PMI è un elemento centrale per crescita del Paese e la sua coesione e sociale. Parliamo di un fattore determinante nella produzione di valore, un attore della vitalità del territorio, un elemento di unità anche in momenti di divisione. Per questo dobbiamo puntare a rafforzare il ruolo di Confartigianato che mette al centro della propria missione la crescita dell’ecosistema delle PMI, tanto importante quanto poco incisivo sul piano del riconoscimento dei suoi bisogni, a causa della difficoltà di darle rappresentazione. Dopo anni che si favoleggiava della fine dei corpo intermedi, ora si torna a riconoscerne il ruolo e compito nodale, in particolare laddove siano le stesse Confederazioni a rinnovarsi fornendo assistenza qualificata alle realtà che affrontano mercati esteri, rivoluzione digitale, green e le sfide della contemporaneità. Noi ci poniamo l’obiettivo di crescere attraendo un numero sempre maggiore di imprese che qui possono trovare la loro casa, un luogo di servizi utili e a misura di PMI e di rappresentanza e tutela degli interessi; in questo senso siamo aperti nell’aiutare chi vuole avviare una nuova attività e farlo in modo assistito e consapevole”.

“Proseguiremo il cammino a fianco delle imprese, con la grinta e la positività che serve per rispondere alla sfida del cambiamento per la crescita delle realtà piccole e dai valori artigiani - è il commento di Giovanni Barzaghi, confermato lo scorso dicembre per un terzo mandato quadriennale alla Presidenza dell’Associazione - Siamo pronti ad accompagnare queste aziende nel cammino che le attende con una Giunta che esprime al meglio la nostra identità e un Direttivo che conta oltre il 30% di nuovi nominati”.

