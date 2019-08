Monza: Conad chiude l’acquisizione Auchan, nuove insegne a novembre

Dopo l’accordo di maggio Conad ha chiuso le procedure per l’acquisizione dell’attività di Auchan Retail Italia. Ora si attende il pronunciamento dell’Antitrust. A fine agosto parte il confronto sindacale. A Monza Auchan è presente in via Lario con circa 150 lavoratori. In Lombardia sono 4.500 i lavoratori coinvolti