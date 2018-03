Monza, Como, Sondrio, Lecco e Varese insieme: nasce la grande multiutility della Lombardia del Nord È mancato solo il consenso del Movimento 5 Stelle alla votazione finale del processo di aggregazione tra Acsm-Agam, il partner industriale A2A e le partecipate di Lecco, Sondrio e Varese. Il consiglio comunale di Monza ha dato via libera alla multiutility della Lombardia del Nord, in grado competere con i grandi gruppi nella vendita del gas, dell’energia elettrica e nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il Consiglio comunale di Monza ha approvato con 27 voti favorevoli (contrari solo gli esponenti del Movimento 5 Stelle), la delibera che approva il processo di aggregazione tra Acsm-Agam, A2A, Lario Reti holding, Aevv e Aspem (ovvero le partecipate di Lecco, Sondrio e Varese). La nuova realtà aggrega ad oggi 20 società, con 280.000 clienti di gas e 46.000 di energia elettrica (dato 2016); inoltre nel nuovo contesto la produzione da fonte rinnovabile sarà superiore al fabbisogno dei consumi elettrici. L’operazione prevede il pieno coinvolgimento degli enti locali che mantengono la maggioranza del capitale sociale, mentre A2A ottiene la leadership industriale del gruppo con il 39% circa delle azioni. Le nomine del presidente e dei due vicepresidenti della holding sono in capo agli enti locali soci, come le nomine dei presidenti nelle società di business territoriali.

«Questa è un’occasione straordinaria per il nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Monza Dario Allevi –.Si tratta di coglierla appieno non solo per le ricadute concrete in termini occupazionali e di sviluppo ma anche per le prospettive di investimento che un’operazione di questa portata può generare per il futuro».

«Per la prima volta in Italia non si è guardato ai campanili ma ad un interesse più ampio: riconosco questa lungimiranza a tutti gli attori coinvolti, auspicando possa diventare un modello anche per altri territori del Paese», ha aggiunto il sindaco.



Il termovalorizzatore di Como



Il modello di gestione prevede entro i primi 36 mesi la nascita di poli territoriali per business presidiati da un’unica società operativa per tutto il gruppo. Como ospiterà la sede della società dedicata alla distribuzione del gas, Sondrio quella della distribuzione di energia elettrica, Lecco il polo della vendita del gas e dell’energia elettrica e Varese la società che si occuperà dell’Ambiente. Il territorio di Monza ospiterà la sede della holding e della società di business dedicata alla tecnologia e all’innovazione, con particolare riferimento al teleriscaldamento, gestione calore, illuminazione pubblica, efficientamento energetico e smart-city. A Monza spetterà la nomina del presidente di entrambe. Monza avrà il 10,53% delle quote del colosso che investirà 553 milioni di euro in città nei prossimi anni.



La centrale del teleriscaldamento di Monza



Il Piano industriale 2018-2021 prevede investimenti per oltre 533 milioni di euro: la business-unit Tecnologia e Innovazione contribuirà al 25% degli investimenti complessivi. È in calendario per il prossimo 9 aprile l’assemblea straordinaria di Acsm Agam per l’approvazione definitiva del progetto di fusione, che avrà efficacia a partire dal primo luglio.

